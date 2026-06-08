Duro presente de Flybondi: suspensiones de personal, primer pedido de embargo y apenas tres aviones

La crisis operativa y financiera de Flybondi sumó un nuevo capítulo, ya que la aerolínea low cost alcanzó un principio de acuerdo con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF) para implementar suspensiones rotativas de personal.

Flybondi, al límite: un solo avión en Argentina y más vuelos cancelados

El entendimiento, que todavía debe ser homologado por la Secretaría de Trabajo, prevé suspensiones colectivas con una garantía del 70% de los ingresos para los empleados alcanzados por la medida.

Según indicaron las partes, también contempla mecanismos transitorios para sostener la operación mientras la compañía intenta recuperar parte de su flota y retomar las negociaciones salariales previstas para el último trimestre del año, según destacó el diario La Nación.

En paralelo, Flybondi redujo su estructura de personal . De acuerdo con fuentes del sector, la plantilla se redujo de unos 1.500 trabajadores a cerca de 1.200, luego de que alrededor de 300 empleados aceptaran los retiros voluntarios impulsados por la firma.

Además, de una flota de 13 aeronaves, hoy apenas funcionan tres en todo el país.

El lunes pasado, Flybondi llegó a operar con una sola aeronave en Aeroparque. El objetivo de la compañía es recuperar gradualmente su capacidad operativa y alcanzar ocho aeronaves en funcionamiento durante los próximos meses.

Por otra parte, según reveló Clarín, llegó a Flybondi el primer pedido de embargo preventivo de cuentas presentado por un proveedor ante la Justicia. La demanda fue impulsada por Manuel Tienda León, histórica firma de transporte terrestre que presta servicios de conexión con aeropuertos mediante ómnibus y combis, por una deuda que ascendería a $122,4 millones.

Según trascendió, la presentación judicial fue realizada el 26 de mayo luego de varios intentos fallidos para regularizar la situación. Previamente, el 29 de abril, ambas partes habían sido convocadas a una instancia de mediación, pero representantes de Flybondi no se presentaron. Además, Tienda León había enviado cartas documento reclamando el pago de los montos adeudados sin obtener una respuesta satisfactoria.

Flybondi, al límite: renuncias, reorganización interna, impuntualidad y más cancelaciones

La crisis de la low cost también impactó en la conducción. La semana pasada, presentó su renuncia Paz Lovisolo, quien había asumido como CEO en febrero de este año tras la salida de Mauricio Sana.

Flybondi La semana pasada, Flybondi llegó a operar con un solo avión en toda Argentina Flybondi

A la salida de Lovisolo se sumaron otros cambios relevantes dentro de la estructura ejecutiva. También dejaron sus cargos Lucía Ginzo, responsable de Asuntos Corporativos, y Federico Pastori, director comercial. Mientras tanto, la gestión operativa quedó bajo la órbita de Leonel Dopazo, gerente de Operaciones.

Según datos de la consultora Adventus, entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 Flybondi canceló más de 2.500 vuelos, afectando a más de 350.000 pasajeros.

Solamente durante mayo, la compañía marcó una puntualidad del 26,64%, mientras que las cancelaciones representaron el 46,93% de los vuelos programados.

En contraste, Aerolíneas Argentinas alcanzó una puntualidad del 89,77% con una tasa de cancelación del 0,56%, mientras que JetSmart registró una puntualidad del 90,13% y cancelaciones del 0,32%.

A comienzos de año se registraron demoras en el pago de salarios, mientras que la empresa avanzó con un programa de retiros voluntarios para reducir costos y afrontar la delicada situación financiera.

En ese contexto también surgieron versiones sobre una posible reconversión de Flybondi hacia un esquema centrado exclusivamente en el transporte de carga. Aunque la compañía desmintió públicamente esa posibilidad, los rumores expusieron el nivel de incertidumbre que atraviesa la empresa.

Al mismo tiempo, Flybondi mantiene conversaciones con autoridades de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) de Paraguay para evaluar alternativas de expansión bajo bandera paraguaya, una estrategia que podría convertirse en una de las apuestas de la compañía para intentar reordenar su negocio en medio de la crisis más profunda desde su llegada al mercado argentino.