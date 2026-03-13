13 de marzo de 2026 - 20:45

Flybondi canceló más del 60% de los vuelos y crecen los reclamos de pasajeros

La aerolínea low cost habría cancelado vuelos por problemas operativos y miles de usuarios quedaron afectados.

Flybondi canceló este viernes el 68% de los vuelos.

Flybondi canceló este viernes el 68% de los vuelos.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes, la aerolínea Flybondi canceló el 68% de los vuelos, mientras que sólo el 23% partió a horario. Según trascendió, la compañía informó que la medida se debió a problemas operativos que están afectando el normal funcionando del servicio desde el 5 de marzo.

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Según expresaron, los aviones que no estuvieron operando pertenecen a dos proveedores que alquilan bajo la modalidad ACMI, cuyas siglas en español son avión, tripulación, mantenimiento y seguro. La interrupción del servicio se habría dado por una renegociación de las condiciones comerciales para el último mes de operación.

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Reclamos por la cancelación de vuelos en Flybondi | Imagen de archivo

Reclamos por la cancelación de vuelos en Flybondi | Imagen de archivo

Por otro lado, desde la empresa señalaron que algunos aviones se reincorporarían en el transcurso de este viernes y que la situación se normalizaría a partir del sábado. Sin embargo, muchos pasajeron expresaron sus reclamos a la aerolínea por la cancelación de sus vuelos y hay quienes alegan que no se les informó con tiempo de las medidas.

Aumentan los reclamos en Flybondi

En lo que va del marzo, la aerolínea alcanzó un porcentaje de cancelación de vuelos de 19,7% y cada vez más usuarios reportan problemas en el servicio. Pasajeros de diferentes partes del país se expresaron en redes sociales y exigieron a Flybondi respuestas y soluciones.

"Cancelaron mi vuelo de Jujuy a Buenos Aires. Mi reserva quedó en “proceso de cambio”. Estoy en el aeropuerto y no hay nadie en el mostrador ni responden" denunció una usuaria.

Flybondi
Usuarios reclaman por la cancelación y reprogramación sin previo aviso de vuelos en Flybondi

Usuarios reclaman por la cancelación y reprogramación sin previo aviso de vuelos en Flybondi

Por otro lado, hay quienes aseguran que sus vuelos fueron reprogramados a pocas horas de abordar y reclamaron a la empresa por no brindar un aviso previo. Además, muchos pasajeros afectados por las cancelaciones denuncian que la compañía no les brinda respuestas ni soluciones, generando que muchos deban permanecer en el aeropuerto hasta nuevo aviso.

"Flybondi nos canceló hoy el vuelo Bariloche–Buenos Aires de las 19 hs y no nos dieron ninguna alternativa ni asistencia. Las líneas telefónicas están colapsadas. Tuvimos que sacar el vuelo del lunes por miedo a quedarnos sin lugar. Estamos varados en Bariloche sin respuesta", expresó una usuaria en la red social X.

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