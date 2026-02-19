19 de febrero de 2026 - 18:58

Flybondi cancela 90 vuelos por falta de combustible en medio del paro nacional: denuncian "boicot sindical"

El Gobierno nacional denunció que un gremio le hizo un boicot a la low cost y lo dejó sin combustible. La compañía, por su parte, advirtió que 9.700 pasajeros se vieron afectados.

﻿Flybondi canceló 90 vuelos.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La empresa explicó que el conflicto se originó en una “medida sindical” vinculada a los distribuidores de combustibles aeronáuticos, que se negaron a abastecer sus aviones. Sin provisión, la low cost no pudo continuar con la programación prevista.

Comunicado oficial de Flybondi

“Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”, indica el comunicado difundido hoy.

La compañía señaló que “durante las primeras horas de la mañana, pudo operar nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió”.

“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA”, agrega el comunicado.

Finalmente, recomienda chequear el estado de sus vuelos en https://flybondi.com/ar/flights. “Flybondi lamenta las molestias ocasionadas a nuestros pasajeros por causas ajenas a la compañía”, apuntaron.

El Gobierno denunció boicot sindical

Desde la Secretaría de Transporte de la Nación, remarcaron por otra parte, que “la empresa elevó los reclamos correspondientes. La falta de abastecimiento responde a una medida sindical, y no empresarial, y afecta a más de 1.100 pasajeros en área de preembarque y cerca de 800 en área de check-in que tuvieron que dirigirse al aeropuerto de Ezeiza para tomar su vuelo programado”.

