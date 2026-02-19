Flybondi cancela 90 vuelos por falta de combustible en medio del paro nacional: denuncian "boicot sindical"

El Gobierno nacional denunció que un gremio le hizo un boicot a la low cost y lo dejó sin combustible. La compañía, por su parte, advirtió que 9.700 pasajeros se vieron afectados.

En medio del debate de la Reforma Laboral en Diputados, Flybondi fue uno de los mayores afectados por el paro nacional. A pesar de que había decidido mantener su operación activa desde Ezeiza, finalmente tuvo que suspender el resto de sus vuelos por problemas con el suministro de combustible.

La empresa explicó que el conflicto se originó en una “medida sindical” vinculada a los distribuidores de combustibles aeronáuticos, que se negaron a abastecer sus aviones. Sin provisión, la low cost no pudo continuar con la programación prevista.

Comunicado oficial de Flybondi “Flybondi informa que, lamentablemente se ve obligada a cancelar el resto de la programación de vuelos del día debido a la falta de abastecimiento de combustible, situación derivada del paro general que se está llevando a cabo en Argentina”, indica el comunicado difundido hoy.

La compañía señaló que “durante las primeras horas de la mañana, pudo operar nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió”.

“Si bien la aerolínea trasladó toda su operación a Ezeiza para mitigar el impacto de la medida de fuerza, dado que allí la compañía cuenta con autoprestación de handling, se ve impedida de continuar con los vuelos programados. En consecuencia, se cancelarán 90 vuelos, afectando a más de 9.700 pasajeros. Los pasajeros cuyo vuelo fue cancelado podrán autogestionar su cambio de fecha sin costo adicional desde MI RESERVA”, agrega el comunicado.