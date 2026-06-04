Inteligencia artificial y periodismo: el impacto de la tecnología en los medios y el debate sobre sus límites

Personal presentó una nueva edición del ciclo “Innovación, Tecnología y Periodismo” , en la que participaron periodistas y referentes de medios de comunicación de todo el país para debatir sobre inteligencia artificial como herramienta tecnológica en los medios.

El especialista en ingeniería de datos aplicada al periodismo, Juan Carlos López Calvet , fue el encargado de realizar la ponencia central. En su presentación, reflexionó acerca del uso de la IA de manera pragmática, responsable y alineada con estándares editoriales rigurosos y realizó una demostración de usos prácticos para aplicar la IA en tareas y rutinas periodísticas.

En su discurso, destacó las cuatro verticales que rigen el uso de la IA en el trabajo periodístico en el grupo de medios noruego: “La IA para trabajar mejor, la IA para servir mejor a la audiencia, la IA para crear nuevos productos y la IA para el uso responsable como condición de escala.” También, remarcó que existen tensiones que toda redacción debe enfrentar ante nuevos escenarios de trabajo, la velocidad en los procesos por sobre la seguridad de los datos; la autonomía frente a la confianza de la infraestructura tradicional, y el riesgo de la experimentación por sobre la confianza editorial.

Para cerrar su ponencia, Juan Carlos López Calvet concluyó “ La inteligencia artificial crea valor cuando mejora la cadena de tareas en su totalidad, no sobre una tarea aislada” .

Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Personal, estuvo a cargo de la apertura del encuentro. Durante su presentación, expresó: “Tenemos la misión, a través de este ciclo y de nuestro programa institucional Redacciones5G, de acompañar la evolución del periodismo. Hoy presentamos una nueva edición de la guía Periodismo IA que incorpora los avances de la inteligencia artificial, ya integrada en la vida cotidiana y a la práctica periodística. Cada instancia reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del periodismo y de la tecnología como habilitador de su evolución.

El evento estuvo moderado por Lucila Lopardo, periodista y productora de contenidos. En tanto, del panel de reflexión local participaron: Marcos Calligaris, director de Contenidos de Cadena3 y Patricio Caruso, editor general digital de TN.

Lucila Lopardo_Juan Carlos López Calvet_ Hernán Cappiello_Patricio Caruso Personal

Más de 10 años de Redacciones5G

Redacciones 5G surgió hace más de 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Personal que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa contribuyó a construir un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Redacciones5G fue reconocido internacionalmente por la Sociedad Interamericana de Prensa, con el premio “Amigo de la prensa” , reafirmando su aporte a la libertad de prensa y la capacitación profesional.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 500 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. Además, Redacciones5G de Personal desarrolla Redacciones5G–Video Podcast, un Newsletter mensual gratuito, un asistente virtual de Periodismo IA, y este año lanzamos la edición 2.0 de nuestra guía que incorpora los avances de la inteligencia artificial, ya integrada en la vida cotidiana y en la práctica periodística, transformando la morfología de las redacciones, desarrollando nuevas familias de roles, nuevas herramientas que amplían y complementan las capacidades humanas, y nuevas formas de relacionarse con las audiencias.