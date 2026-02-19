Tensión frente al Congreso: incidentes entre manifestantes y la Policía en la marcha contra la reforma laboral

La movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación por el paro nacional en rechazo a la reforma laboral, registró sus primeros incidentes cuando un grupo de manifestantes comenzó a arrojar botellas, palos y piedras contra el operativo policial durante la tarde de este jueves.
La situación escaló cuando los presentes intentaron derribar las vallas de seguridad, lo que motivó la intervención de las fuerzas. Si bien en un primer momento los efectivos no respondieron a las agresiones, el aumento de la tensión llevó a la intervención de un camión hidrante.
Según se informó, el uso de agua buscó alejar a los manifestantes del vallado para evitar enfrentamientos cuerpo a cuerpo. No obstante, ante la persistencia del lanzamiento de objetos, se desplegaron columnas de infantería y personal de Gendarmería, quienes también utilizaron gases lacrimógenos para repeler el avance de los grupos más radicalizados.
En este contexto, los gremios pertenecientes a la CGT, que se movilizaron con un escenario propio montado sobre un camión, marcaron una clara distancia de los manifestantes de izquierda que protagonizaron los disturbios.
Cabe destacar que la jornada se da en el marco de un paro general de 24 horas convocado por la central obrera en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que se debate hoy en la Cámara de Diputados.
Aunque inicialmente el sindicato buscaba que "no haya nadie en la calle" como muestra de rechazo, diversos sectores se concentraron en las cercanías de la Plaza Moreno, donde finalmente se desataron los focos de violencia.