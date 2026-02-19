19 de febrero de 2026 - 14:51

Cómo operan los mercados este jueves con paro nacional y la Reforma Laboral en debate en Diputados

El S&P Merval muestra signos de recuperación, mientras que el riesgo país nuevamente se mueve por encima de los 500 puntos básicos.

Mercados: los activos argentinos bajaron este miércoles en Wall Street.

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La actividad financiera transcurre con cautela este jueves 19 de febrero, atravesada por el paro nacional impulsado por la CGT y otros gremios en medio del debate de la Reforma Laboral en el Congreso. El volumen de operaciones es reducido y los inversores siguen de cerca la intensa votación en Diputados.

En ese contexto, el S&P Merval muestra una recuperación, aunque los bonos en dólares operan en baja y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos. La incertidumbre política y sindical marca el pulso de la jornada.

Diputados debate el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado y generó una huelga general de 24 horas convocada por sectores opositores. Se anticipa que el texto podría sufrir cambios en la Cámara baja, lo que obligaría a una nueva revisión en el Senado.

Así opera el mercado mientras se debate la Reforma Laboral

El S&P Merval sube 3,2%, tras sufrir un derrumbe en la ronda previa del 3,3% como reacomodamiento al largo fin ‌de semana del Carnaval que mantuvo inactivo al mercado al inicio de esta semana. Las acciones operan con subas de hasta 5,6% encabezadas por Banco Macro, Cresud (1,1%), Edenor (1%).

Mientras que las caídas de hasta 4,8% están encabezadas por Aluar, Telecom (-1,9%), Transener (-1,8%) y Loma Negra (-1,4%).

Se destaca la fuerte suba de Celulosa Argentina S.A, de hasta 35%, en medio de una investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (S.A) por supuestas operaciones fraudulentas para su director, por más de u$s 4.500 millones.

En cuanto a los ADRs que operan dispares, las subas pertenecen a Bioceres hasta 6,8%, seguido de Central Puerto (3,6%), Mercado Libre (1,7%), y Transportadora Gas del Sur (1,08%).

En contramano, las bajas pertenecen a Telecom (-2,6%), Loma Negra (-1,9%) y Grupo Supervielle (-1,4%).

El riesgo país nuevamente se mueve ligeramente por arriba de los 500 puntos básicos. Los bonos en dólares cotizan con tendencia negativa, con descensos de hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2035, y el Bonar 2038 (-0,5%).

El Global 2046 de hasta 0,1%, en un contexto de mayor apetito por los bonos largos debido a la acumulación de reservas que viene llevando adelante el BCRA.

