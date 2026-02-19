19 de febrero de 2026 - 12:48

Adorni calificó al paro de "extorsivo" y aseguró que "la gente odia" a los sindicalistas

El jefe de Gabinete se refirió a la medida de fuerza y habló sobre el cierre de Fate.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el marco del paro nacional ante la sesión en Diputados por la Reforma laboral, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, salió al cruce contra los sindicalistas al afirmar que " no hay nada más extorsivo y en contra de la libertad y de la democracia que lo que están haciendo" y sumó: "Por algo la gente los odia, tienen 80% de imagen negativa porque lo único que hacen es complicarle la vida al trabajador".

Por Redacción Política
En una entrevista con el periodista Esteban Trebucq en La Casa Streaming, sostuvo: "Acá el problema es cómo le explican a un trabajador por qué no lo dejan llegar a su lugar de trabajo. El acatamiento al paro es bastante perverso, porque si te cortan el medio de transporte, por más ganas que tengas de ir a trabajar, no podés hacerlo".

Luego hizo una comparación con el anterior gobierno: "Con Alberto Fernández tenías 200% de inflación, 60% de pobres, un país devastado y no había paros. Evidentemente las motivaciones para que los sindicalistas se despierten son extrañas o inentendibles".

Sobre la CGT, señaló que "hay gente que representa a los trabajadores y que hoy no los deja ir a laburar" y que "lo único que quiere es hacerle daño a la Argentina".

La medida de fuerza, según el ministro, produce pérdidas económicas en una cifra aproximada a los 600 millones de dólares. "Es una pena que haya gente que tenga la potestad de decidir sobre la vida del otro", remarcó.

"Es un paro absolutamente inentendible. Hay un sector de la sociedad que no está acostumbrado a la democracia", sumó.

Qué dijo sobre el cierre de Fate

Ante el cierre de Fate que dejó a 920 personas sin trabajo, sostuvo: "Llama la atención que una empresa que hace quince años que está en conflicto, que tuvo paros salvajes, incluso del propio sindicalismo, que hoy reclama o se pregunta por qué cerró la empresa y un día antes del tratamiento de la reforma laboral cierre sus puertas de un día para el otro".

"Al argentino no podés obligarlo a pagar las cosas tres veces más de lo que valen para que una empresa sobreviva; esa era la lógica de una vieja Argentina que hoy ya no existe más", sumó.

Luego aclaró: "Nosotros no obligamos a la gente que compre productos importados. Si compran, es porque lo deciden. Y si hoy estás comprando un neumático, por la razón que sea, no te puedo obligar a comprarlo acá porque es tu decisión, tu libertad".

