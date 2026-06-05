5 de junio de 2026 - 17:53

El último adiós al Indio Solari: el Gobierno descartó hacer el velorio en el Congreso

Tras el fallecimiento del líder de Los Redondos a los 77 años, su familia confirmó que habrá una despedida pública este sábado.

El velorio del Indio Solari será este sábado

El velorio del Indio Solari será este sábado

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La muerte del Indio Solari, ocurrida esta mañana en su vivienda de Parque Leloir, ha sumido al país en un estado de conmoción y ha planteado un desafío organizativo sin precedentes para las autoridades.

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A través de las cuentas oficiales del artista, su familia anunció la intención de realizar una despedida pública este sábado "para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", aunque aclararon que primero priorizarán el duelo privado y el avance de las pericias legales sobre el cuerpo.

Casa Rosada y Congreso descartados

Pese a la magnitud de la figura, el Gobierno nacional ha sido tajante respecto a los lugares tradicionales para estos homenajes. Fuentes oficiales confirmaron que la Casa Rosada no será considerada como sede. Esta decisión responde, en parte, al recuerdo de los desmanes ocurridos durante el velatorio de Diego Armando Maradona y a la falta de afinidad política con el artista.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó mediante un comunicado el uso del Palacio Legislativo, argumentando que el edificio “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias” para un evento de tal envergadura.

Menem enfatizó que, tras consultar con el Ministerio de Seguridad, se concluyó que el Congreso no es un ámbito viable para recibir a los cientos de miles de seguidores que se esperan.

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Pese a esto, el Gobierno se puso a disposición de la familia "para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina".

Ante el cierre de los edificios estatales, han comenzado a barajarse opciones de gran amplitud. El Gobierno sugirió la posibilidad de utilizar el predio de Tecnópolis, en Villa Martelli, debido a su extensión y accesibilidad, aunque desde la Secretaría de Cultura señalaron que aún no hay un pedido formal de la familia.

Mientras se define el lugar, la tensión se traslada a las calles. La Plaza de Mayo y la vivienda del artista se han convertido en el epicentro de las primeras “misas ricoteras” espontáneas. Ante esto, el Gobierno ha reforzado la seguridad en la Casa Rosada con efectivos de Gendarmería Nacional para evitar incidentes en la periferia del edificio.

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Expertos en seguridad de la Casa de Gobierno advirtieron que cualquier operativo deberá ser extremadamente cuidadoso con la presencia policial, señalando que “el público ricotero es antigorra” y que la tristeza masiva podría provocar "chispazos" difíciles de controlar si no se organiza una circulación fluida de gente durante el fin de semana.

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