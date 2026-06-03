Ni Una Menos: masiva marcha frente al Congreso para reclamar Justicia y pedir el fin de la violencia de género

Miles de personas se movilizaron este miércoles frente al Congreso de la Nación para participar de una nueva edición de Ni Una Menos , al cumplirse once años de la primera manifestación que marcó un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género en Argentina.

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Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos” , la convocatoria reunió a organizaciones feministas, agrupaciones sociales, centros de estudiantes, jubilados y militantes políticos que colmaron la Plaza de los Dos Congresos y las calles aledañas durante gran parte de la jornada.

La marcha estuvo atravesada por el impacto generado por los casos de Agostina Vega y Dulce María Beatriz Candia , cuyos nombres aparecieron en carteles y pancartas exhibidas durante la movilización.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género

Durante el acto central se recordó además a otras víctimas de violencia de género y se mencionó que, según los datos difundidos por las organizaciones convocantes, más de 3.200 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina desde la primera marcha realizada en 2015.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género. NA / Damian Dopacio

El acto central y los reclamos

Las columnas comenzaron a llegar desde primeras horas de la tarde y, con el paso de las horas, la concentración ganó volumen hasta colmar los alrededores del Congreso.

Embed Cazzu y Thelma Fardin en la movilización:



"Ni Una Menos. Vivas nos queremos" pic.twitter.com/0e9spKR89y — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) June 4, 2026

El acto central comenzó cerca de las 18.30 y contó con la participación de Thelma Fardín, Liliana Daunes y Cazzu, quienes estuvieron a cargo de la lectura del documento consensuado por las organizaciones.

El texto incluyó reclamos vinculados a la prevención de la violencia de género, pedidos de justicia en distintas causas y cuestionamientos por el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la protección de mujeres y diversidades.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género. NA / Damian Dopacio

Historias personales en una jornada multitudinaria

Entre quienes participaron de la movilización hubo mujeres de distintas edades y procedencias. Algunas asistieron acompañadas por hijas, nietas o amigas, mientras que otras lo hicieron en representación de organizaciones sociales, educativas o sindicales.

También estuvieron presentes familiares de víctimas de femicidios ocurridos en distintos puntos del país, quienes reclamaron avances judiciales y mayores medidas de prevención.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género. NA / Damian Dopacio

La movilización se replicó en varias provincias

Además de la convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires, la jornada tuvo réplicas en diferentes puntos del país. Hubo concentraciones en Rosario, Mar del Plata, Neuquén y Mendoza, entre otras localidades. En nuestra provincia, miles de personas se movilizaron en las calles del centro.

En Córdoba, familiares maternos de Agostina Vega participaron de una movilización por el centro de la ciudad para reclamar justicia por la adolescente asesinada. Elizabeth, abuela de la adolescente, tomó la palabra ante la prensa y detalló: “A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraran ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días”.

Embed Elizabeth, la abuela de Agostina, explicó cuál fue la evidencia que la familia aportó a la causa por el femicidio: "La última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana" pic.twitter.com/mdZVQW1wf0 — TN - Todo Noticias (@todonoticias) June 3, 2026

El abuelo, Miguel Heredia, se sumó a la movilización horas antes del velorio de su nieta. “Voy a marchar siempre. Así como ellas me están apoyando, voy a seguir apoyándolas a todas”, declaró.

Una frase que sintetizó el reclamo

Con el correr de la noche comenzó la desconcentración en los alrededores del Congreso, aunque grupos de manifestantes permanecieron en la zona participando de actividades culturales y expresiones artísticas. Antes de retirarse, un grupo de amigas intercambió una frase habitual en la vida cotidiana de muchas mujeres: “Avisen cuando lleguen”.

Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género Ni Una Menos reunió a una multitud en el Congreso con reclamos contra la violencia de género. NA / Damian Dopacio

La expresión, repetida diariamente en miles de hogares y conversaciones, terminó sintetizando el sentido de una movilización que volvió a poner en el centro de la escena el reclamo por una vida libre de violencias.