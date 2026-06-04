Analizarán la Ley de Glaciares en la Universidad de Mendoza

Especialistas debatirán en la Universidad de Mendoza el impacto de la reciente Ley 27.804, que transfiere a las provincias la facultad de definir y evaluar las áreas protegidas de hielo. Las jornadas se realizarán este mes con entrada libre.

En reuniones que se realizarán en la Universidad de Mendoza (UM), se analizará la nueva Ley de Glaciares.

En abril pasado, el Congreso sancionó la Ley 27.804, la cual modificó la anterior norma 26.639. La reforma transfiere la potestad de definir las áreas protegidas y evaluar los glaciares desde el organismo nacional Ianigla hacia las autoridades de cada provincia.

La iniciativa de debatir sobre el tema se hará a través del Instituto del Agua y Ambiente “Joaquín López”, de la UM, junto con el Instituto de Nivoglaciología del Conicet Mendoza.