4 de junio de 2026 - 21:27

Analizarán la Ley de Glaciares en la Universidad de Mendoza

Especialistas debatirán en la Universidad de Mendoza el impacto de la reciente Ley 27.804, que transfiere a las provincias la facultad de definir y evaluar las áreas protegidas de hielo. Las jornadas se realizarán este mes con entrada libre.

Analizarán la Ley deGlaciares en la UM

Analizarán la Ley deGlaciares en la UM

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En reuniones que se realizarán en la Universidad de Mendoza (UM), se analizará la nueva Ley de Glaciares.

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En abril pasado, el Congreso sancionó la Ley 27.804, la cual modificó la anterior norma 26.639. La reforma transfiere la potestad de definir las áreas protegidas y evaluar los glaciares desde el organismo nacional Ianigla hacia las autoridades de cada provincia.

La iniciativa de debatir sobre el tema se hará a través del Instituto del Agua y Ambiente “Joaquín López”, de la UM, junto con el Instituto de Nivoglaciología del Conicet Mendoza.

Especialistas en el tema -investigadores, abogados y técnicos-, analizarán la Ley de Glaciares en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UM, los días 11, 18 y 23 de este mes, en horario de 17 a 19, con entrada libre.

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