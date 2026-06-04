En Aconcagua Radio, cómo vive la escuela la previa del Mundial

Faltan apenas unos días para el comienzo del Mundial y la ansiedad ya se siente en todos lados. En las calles, en los quioscos y, especialmente, en las escuelas. El álbum de figuritas volvió a convertirse en un objeto de deseo para miles de chicos y chicas que, recreo tras recreo, buscan completar equipos, conseguir la figurita difícil y negociar intercambios con la habilidad de un experimentado director técnico.

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En ese contexto, algunas instituciones educativas comenzaron a tomar medidas para evitar que la fiebre mundialista afecte el desarrollo de las clases. Sin embargo, en el Colegio José Vicente Zapata la situación se vive de otra manera.

El director de la institución, Claudio Peña, aseguró que hasta el momento no han tenido que intervenir ni establecer prohibiciones relacionadas con las figuritas del Mundial.

“En principio no hemos tenido que prohibir nada”, explicó. Según detalló, si bien el entusiasmo por el álbum atraviesa a gran parte del alumnado, especialmente a los varones aunque también a muchas mujeres, el fenómeno no ha generado inconvenientes ni en la convivencia escolar ni en el aspecto pedagógico.

Por esa razón, la escuela decidió no avanzar con restricciones. “No somos mucho del tema de prohibir, sino todo lo contrario: reflexionar y hablar con los estudiantes”, señaló Peña.

La decisión contrasta con la adoptada por otros establecimientos que optaron por impedir el ingreso de figuritas ante posibles distracciones o conflictos entre alumnos. Para el directivo, cada escuela responde a realidades particulares y es posible que algunas hayan atravesado situaciones específicas que motivaron esas medidas.

En el caso del Zapata, los intercambios se producen principalmente durante los recreos y dentro de un marco de respeto que, hasta ahora, no ha generado inconvenientes. “Han sido muy respetuosos los estudiantes”, destacó.

Más allá del furor por las figuritas, la expectativa por la Copa del Mundo también se trasladará a las aulas. Los encuentros de la Selección Argentina que coincidan con el horario escolar podrán verse dentro de la institución, en línea con las disposiciones establecidas por la Dirección General de Escuelas.

“La normativa ha permitido que se vea en la escuela, darles espacio para que durante el horario escolar puedan ver el partido”, explicó Peña.

Pero la propuesta no se limita a encender una pantalla. Desde la comunidad educativa buscan transformar el acontecimiento deportivo en una oportunidad para trabajar contenidos y generar actividades de participación estudiantil.

Uno de los proyectos surgió de los propios alumnos, que realizaron un video donde vinculan la llegada del Mundial con otra instancia importante del calendario escolar: las mesas de examen. La producción juega con la idea de celebrar no solo los goles de la Selección, sino también los logros académicos de quienes rinden materias y equivalencias durante junio.

“El Mundial también se puede relacionar con el esfuerzo y con el festejo de alcanzar objetivos”, resumió el director.

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