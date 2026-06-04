4 de junio de 2026 - 20:37

Se viene un viernes gris en Mendoza, pero con buen tiempo : cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 11°C. Cómo estará el tiempo el fin de semana, donde se prevé la caída de agua.

Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes se presentará con un ambiente húmedo y templado en Mendoza, manteniendo la estabilidad térmica de las últimas jornadas en los sectores bajos. Sin embargo, habrá signos de desmejoramiento hacia el final del día en el sector de montaña. La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura.

Leé además

Sebastián Soneira, exfuncionario cornejista, fue designado en la Justicia Federal 

Con la aprobación de pliegos, un exfuncionario de Cornejo desembarca en la Justicia Federal
LA FEM pidió a los senadores mendocinos que defiendan el régimen de Zonas Frías

La FEM pidió a los senadores mendocinos que no se modifique la Ley de Zonas Frías

El dato más llamativo del inicio del día será el comportamiento del termómetro matutino, ya que se prevé una mínima de 11°C, un registro elevado y muy extraño para la época que acotará la sensación de frío al amanecer. Durante la tarde, la cobertura nubosa impedirá un despegue térmico pronunciado, dejando una máxima estimada de 17°C.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por frío extremo, tormentas ni viento Zonda para el Gran Mendoza ni el llano, lo que anticipa una jornada de calma meteorológica para el desarrollo de las actividades habituales en la ciudad.

El panorama comenzará a cambiar de forma drástica en la zona de Cordillera. Si bien se espera una primera mitad del día sin mayores complicaciones para el tránsito, el reporte advierte precipitaciones hacia la noche.

Anticipo del fin de semana: se vienen las lluvias en Mendoza

Las condiciones meteorológicas sufrirán una desmejora rotunda a partir del sábado 6 de junio, configurando un arranque de fin de semana pasado por agua. El pronóstico extendido anticipa un día mayormente nublado con poco cambio de la temperatura, donde la máxima retrocederá a los 15°C y la mínima se ubicará en 10°C. Lo más destacado será la presencia de lluvias afectando a la provincia, acompañadas por intensas nevadas en cordillera.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Las mediciones que este año incorporarán, además de lectura y comprensión, matemática permiten identificar dificultades e implementar mejoras.

Comprensión y fluidez lectora: Mendoza registró los mejores niveles desde que comenzaron las mediciones en 2022

FIFA pagará 11.000 dólares diarios a los clubes argentinos: la lista de los 19 jugadores en el Mundial 2026

De Núñez a Mendoza: así será el reparto de los millones de la FIFA entre los clubes del fútbol argentino

Mañana se realiza un encuentro, organizado por la Dirección de Minería de Mendoza, con foco en datos, inteligencia artificial y transformación digital. 

Minería organiza un encuentro para debatir sobre cómo la inteligencia artificial transforma la producción

El objetivo es homogeneizar procesos, mejorar la facturación y fortalecer la sostenibilidad del sistema sanitario.

El Reforsal podrá ampliar su asistencia técnica en hospitales y centros de salud de Mendoza