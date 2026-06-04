Se viene un viernes gris en Mendoza, pero con buen tiempo : cuál será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una mínima de 11°C. Cómo estará el tiempo el fin de semana, donde se prevé la caída de agua.

Este viernes se presentará con un ambiente húmedo y templado en Mendoza, manteniendo la estabilidad térmica de las últimas jornadas en los sectores bajos. Sin embargo, habrá signos de desmejoramiento hacia el final del día en el sector de montaña. La jornada estará caracterizada por un escenario parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura.

El dato más llamativo del inicio del día será el comportamiento del termómetro matutino, ya que se prevé una mínima de 11°C, un registro elevado y muy extraño para la época que acotará la sensación de frío al amanecer. Durante la tarde, la cobertura nubosa impedirá un despegue térmico pronunciado, dejando una máxima estimada de 17°C.

Respecto al Sistema de Alerta Temprana del SMN, el organismo no registra alertas vigentes por frío extremo, tormentas ni viento Zonda para el Gran Mendoza ni el llano, lo que anticipa una jornada de calma meteorológica para el desarrollo de las actividades habituales en la ciudad.

El panorama comenzará a cambiar de forma drástica en la zona de Cordillera. Si bien se espera una primera mitad del día sin mayores complicaciones para el tránsito, el reporte advierte precipitaciones hacia la noche.