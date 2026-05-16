La decisión se tomó luego de evaluar la evolución de las condiciones climáticas en alta montaña.

Reabren el Paso Cristo Redentor pero piden precaución: qué pasa con el Paso Pehuenche.

Esta mañana, luego de una reunión entre las las autoridades fronterizas de Argentina y Chile, se decidió habilitar el Sistema Integrado Cristo Redentor para el tránsito de vehículos. La medida se tomó tras evaluar la evolución de las condiciones climáticas en la zona de alta montaña.

El paso estará operativo a partir de las 13:00 horas de Argentina (12:00 horas de Chile).

Embed Las Cuevas Argentina,sección Vial Escuadrón 27 Uspallata dependiente de la Región https://t.co/lDBBnqJgCG Gendarmería Nacional. Sistema Integrado Cristo Redentor HABILITADO desde las 13 hs. Al mejorar condiciones climáticas adversas. pic.twitter.com/mqdRrzfTpH — OSVALDO (@VALLEOVA) May 16, 2026

Precaución por temperaturas extremas A pesar de la apertura, las autoridades solicitaron a los viajeros circular con máxima cautela. En la localidad de Las Cuevas se registra actualmente una temperatura de -11°C. Debido al frío extremo, hay posible formación de hielo sobre la calzada.