Reabren el Paso Cristo Redentor, pero piden precaución: qué pasa con el Paso Pehuenche

Esta mañana, luego de una reunión entre las las autoridades fronterizas de Argentina y Chile, se decidió habilitar el Sistema Integrado Cristo Redentor para el tránsito de vehículos. La medida se tomó tras evaluar la evolución de las condiciones climáticas en la zona de alta montaña.
El paso estará operativo a partir de las 13:00 horas de Argentina (12:00 horas de Chile).
Precaución por temperaturas extremas
A pesar de la apertura, las autoridades solicitaron a los viajeros circular con máxima cautela. En la localidad de Las Cuevas se registra actualmente una temperatura de -11°C. Debido al frío extremo, hay posible formación de hielo sobre la calzada.
las cuevas
Foto de Las Cuevas tomada esta mañana.
Situación en el Paso Pehuenche
Por otro lado, el Paso Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Desde el centro fronterizo informaron que la Ruta Nacional 145 está transitable, pero remarcaron que debe recorrerse con precaución debido a que existen sectores en etapa de obra.
Horarios del Paso Pehuenche:
Hora Argentina:
Hora Chile: