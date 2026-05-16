Del aula al oculista: el programa que integra tecnología y salud

Cada vez es más frecuente el uso de la tecnología en la salud . En la provincia la innovación se integra con la pediatría: el programa Desafío de la Mirada: Censo de la Agudeza Visual tiene como objetivo detectar problemas visuales en niños del nivel primario y tomar acción.

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Los niños pueden presentar problemas visuales y no saberlo o manifestarlo . Según la Sociedad Argentina de Pediatría , esto puede afectar al aprendizaje y la integración social en las escuelas.

Los especialistas en oftalmología pediátrica destacan que la detección temprana de problemas visuales es fundamental . Según la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil , los 7 u 8 años son una etapa fundamental en el desarrollo de la visión.

En el programa Desafío de la Mirada , la tecnología involucrada es la aplicación OptiTest , una plataforma diseñada en reemplazo de los optotipos tradicionales , que son las tablas con letras, figuras o números que son usadas en los consultorios oftalmológicos para evaluar la salud visual del paciente .

Con la app, los docentes identifican a los alumnos con dificultades visuales y lo informan, con el objetivo de que luego médicos especialistas evalúen a los niños y les receten lentes en caso de ser necesario.

La aplicación mide la agudeza visual, que es la capacidad que tiene una persona para percibir, distinguir e identificar objetos con la vista.

Desafío en la Mirada: en qué consiste el programa

Es el tercer año en el que la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Salud y Deportes y Óptica La Pirámide se unen para realizar el programa. Ya se realizaron capacitaciones a docentes del nivel primario de 10 escuelas para que puedan realizar las pruebas de agudeza visual a los alumnos.

Según Leandro Rodríguez, coordinador de Cooperación Educativa, desde el programa este año se han propuesto alcanzar 100 escuelas de Mendoza.

Una vez finalizada la evaluación profesional, los niños reciben sin costo los lentes con su graduación correspondiente. “Tenemos alrededor de 1.500 anteojos para acompañar a los niños y niñas a los cuales se les detectaron problemas visuales” explicó al respecto Ricardo Impagliazzo.

optitest 1 Capacitación docente en el uso de la aplicación OptiTest. Foto: Gobierno de Mendoza.

Recomendaciones para la salud visual de los niños

La Sociedad de Cirugía Ocular de Colombia extiende los siguientes consejos: