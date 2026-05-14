14 de mayo de 2026 - 22:15

¿Por qué aparecen pecas en la piel y qué cuidados previenen la aparición de nuevas manchas?

Las pequeñas pecas en la piel suelen intensificarse después del sol y revelan un dato importante en la salud.

El protector solar debe utilizarse todo el año en las partes más expuestas de la piel.

El protector solar debe utilizarse todo el año en las partes más expuestas de la piel.

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Los Andes | Redacción Por Las Redes
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Después de pasar varias horas al aire libre, especialmente durante los días más soleados, pueden comenzar a aparecer pequeñas manchas oscuras en el rostro, los hombros o los brazos. Aunque para algunas personas las pecas resultan un rasgo atractivo, los especialistas explican que también son una señal de que la piel recibió más radiación solar de la necesaria.

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Estas marcas suelen hacerse más visibles durante primavera y verano, cuando la exposición al sol aumenta y la piel produce más melanina. Por ese motivo, dermatólogos de Tua Saúde insisten en que ciertos hábitos diarios pueden ayudar a prevenir nuevas manchas y mantener un tono de piel más uniforme con el paso del tiempo.

pecas en la piel
Algunas manchas pueden aclararse durante el invierno.

Algunas manchas pueden aclararse durante el invierno.

Qué son las pecas y por qué aparecen con mayor frecuencia en algunas personas

Las pecas, conocidas médicamente como efélides, son pequeñas manchas marrones que aparecen principalmente en zonas expuestas constantemente al sol. El rostro, los brazos, el pecho y los hombros suelen ser las áreas más afectadas debido al contacto frecuente con la radiación ultravioleta.

  • Su aparición ocurre cuando los melanocitos, que son las células encargadas de producir melanina, concentran una mayor cantidad de pigmento en puntos específicos de la piel. Como resultado, ciertas zonas adquieren una tonalidad más oscura que el resto.
  • La radiación UV es el principal desencadenante de este proceso. Por eso las pecas tienden a intensificarse después de jornadas soleadas o durante las estaciones cálidas. Además, existen factores genéticos que influyen considerablemente. Las personas de piel clara, cabello rojizo u ojos claros suelen desarrollarlas con mayor facilidad, especialmente si existen antecedentes familiares.

Los especialistas señalan que las pecas no representan un problema grave en la mayoría de los casos, pero sí funcionan como una advertencia sobre el daño solar acumulado. Por esa razón, recomiendan prestar atención a cualquier cambio en la piel y mantener una rutina constante de protección.

pecas en la piel
Las pecas son inofensivas pero anticipan un cuidado indispensable en el cuerpo.

Las pecas son inofensivas pero anticipan un cuidado indispensable en el cuerpo.

Los hábitos diarios que ayudan a prevenir nuevas pecas y proteger la piel

La principal recomendación para evitar que aparezcan nuevas pecas es utilizar protector solar todos los días, incluso cuando el clima está nublado o no se planea pasar demasiado tiempo al aire libre. Los rayos UVA y UVB pueden afectar la piel igualmente mientras se conduce, se camina o se permanece cerca de ventanas.

Los dermatólogos aconsejan aplicar protector solar entre 15 y 30 minutos antes de salir de casa y renovarlo cada dos horas, especialmente después de transpirar o tener contacto con el agua. Además, remarcan que la constancia es fundamental para reducir el daño acumulativo de la radiación.

Existen otros hábitos simples que ayudan a proteger la piel de manera efectiva:

  • Utilizar sombreros de ala ancha y gafas con protección UV.
  • Elegir ropa de manga larga en momentos de fuerte exposición solar.
  • Buscar sombra entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.
  • Mantener la piel hidratada y limpia diariamente.

Cuando el objetivo es aclarar las pecas ya existentes, los especialistas recomiendan consultar con un dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento. El profesional puede evaluar el tipo de piel y sugerir opciones adecuadas según cada caso.

pecas en la piel

Los expertos coinciden en que el protector solar funciona como una barrera esencial frente a la radiación ultravioleta, responsable de estimular la producción excesiva de melanina. Su uso constante no solo ayuda a disminuir la aparición de pecas, sino que además contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos relacionados con el sol.

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