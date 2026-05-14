¿Por qué aparecen pecas en la piel y qué cuidados previenen la aparición de nuevas manchas?

Después de pasar varias horas al aire libre, especialmente durante los días más soleados, pueden comenzar a aparecer pequeñas manchas oscuras en el rostro, los hombros o los brazos. Aunque para algunas personas las pecas resultan un rasgo atractivo, los especialistas explican que también son una señal de que la piel recibió más radiación solar de la necesaria.

Cómo cuidar las axilas con vinagre de manzana por la noche: por qué se recomienda hacerlo diariamente

Estas marcas suelen hacerse más visibles durante primavera y verano , cuando la exposición al sol aumenta y la piel produce más melanina. Por ese motivo, dermatólogos de Tua Saúde insisten en que ciertos hábitos diarios pueden ayudar a prevenir nuevas manchas y mantener un tono de piel más uniforme con el paso del tiempo.

Las pecas, conocidas médicamente como efélides, son pequeñas manchas marrones que aparecen principalmente en zonas expuestas constantemente al sol. El rostro, los brazos, el pecho y los hombros suelen ser las áreas más afectadas debido al contacto frecuente con la radiación ultravioleta.

Los especialistas señalan que las pecas no representan un problema grave en la mayoría de los casos, pero sí funcionan como una advertencia sobre el daño solar acumulado. Por esa razón, recomiendan prestar atención a cualquier cambio en la piel y mantener una rutina constante de protección.

pecas en la piel Las pecas son inofensivas pero anticipan un cuidado indispensable en el cuerpo. WEB

Los hábitos diarios que ayudan a prevenir nuevas pecas y proteger la piel

La principal recomendación para evitar que aparezcan nuevas pecas es utilizar protector solar todos los días, incluso cuando el clima está nublado o no se planea pasar demasiado tiempo al aire libre. Los rayos UVA y UVB pueden afectar la piel igualmente mientras se conduce, se camina o se permanece cerca de ventanas.

Los dermatólogos aconsejan aplicar protector solar entre 15 y 30 minutos antes de salir de casa y renovarlo cada dos horas, especialmente después de transpirar o tener contacto con el agua. Además, remarcan que la constancia es fundamental para reducir el daño acumulativo de la radiación.

Existen otros hábitos simples que ayudan a proteger la piel de manera efectiva:

Utilizar sombreros de ala ancha y gafas con protección UV.

de ala ancha y Elegir ropa de manga larga en momentos de fuerte exposición solar.

en momentos de fuerte exposición solar. Buscar sombra entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde.

entre las y las Mantener la piel hidratada y limpia diariamente.

Cuando el objetivo es aclarar las pecas ya existentes, los especialistas recomiendan consultar con un dermatólogo antes de iniciar cualquier tratamiento. El profesional puede evaluar el tipo de piel y sugerir opciones adecuadas según cada caso.

pecas en la piel WEB

Los expertos coinciden en que el protector solar funciona como una barrera esencial frente a la radiación ultravioleta, responsable de estimular la producción excesiva de melanina. Su uso constante no solo ayuda a disminuir la aparición de pecas, sino que además contribuye a prevenir el envejecimiento prematuro y otros problemas cutáneos relacionados con el sol.