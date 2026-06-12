12 de junio de 2026 - 20:22

Fin de semana nublado, frío y con lluvia en Mendoza: se viene un marcado descenso de la temperatura

Tras el paso del viento Zonda en precordillera, este sábado ingresará un frente frío desde el sur que inestabilizará el llano y traerá nevadas a la alta montaña. Las condiciones mejorarán lentamente hacia el lunes feriado.

Se viene un fin de semana largo en Mendoza con frío, lluvias aisladas y nevadas en la montaña.

Se viene un fin de semana largo en Mendoza con frío, lluvias aisladas y nevadas en la montaña.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los mendocinos deberán preparar las camperas abrigadas y no olvidarse el paraguas si planean salir de casa este sábado, según lo que anticipa el pronóstico del tiempo para Mendoza.

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Luego de una jornada de viernes marcada por nubosidad variable y la presencia de viento Zonda en sectores de la precordillera y Malargüe, las condiciones meteorológicas cambiarán de forma drástica en las próximas horas debido al ingreso de una masa de aire frío.

Según los datos de la Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza y los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana largo que combina el descanso con el invierno a la vuelta de la esquina se presentará mayormente gris, húmedo y con temperaturas máximas que difícilmente superen los 13 grados.

El pronóstico para mañana sábado: frío y precipitaciones

Para este sábado 13 de junio, se espera un día gris y frío. El cielo se presentará mayormente nublado en gran parte del territorio provincial con el predominio de vientos moderados del sector sur, los cuales serán los responsables de hacer caer el termómetro de manera marcada.

La temperatura máxima estimada tocará apenas los 12°C, mientras que la mínima se ubicará en los 7°C, registrándose una amplitud térmica muy escasa. Asimismo, Contingencias Climáticas anticipa la probabilidad de precipitaciones aisladas en los sectores del llano, por lo que la inestabilidad y la llovizna intermitente podrían acompañar la jornada.

Por su parte, en la zona de alta montaña continuará el mal tiempo con el reporte de nevadas en cordillera, una situación a tener muy en cuenta para el transporte y los viajeros que sigan de cerca el estado del paso internacional.

Domingo de nubes y poco cambio

El domingo 14 de junio, la inestabilidad en el llano comenzará a ceder levemente, aunque el ambiente frío persistirá. El pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado y una rotación de los vientos, que volverán a soplar predominantemente desde el sector norte.

Sin embargo, esto no se traducirá en un alivio térmico inmediato: habrá poco cambio de la temperatura, repitiendo los mismos valores del sábado, con una máxima de 12°C y una mínima de 7°C. Un día ideal para quedarse adentro, disfrutar de comidas calientes o paseos en espacios cubiertos.

Lunes feriado: asoma el sol, pero la mínima se hace sentir

El cierre del fin de semana largo, el lunes feriado 15 de junio, traerá consigo una mejoría en las condiciones del cielo. La nubosidad irá en franca disminución, presentándose una jornada con poca nubosidad.

A pesar de que el sol volverá a tener mayor protagonismo y ayudará a que la temperatura máxima ascienda levemente hasta los 13°C, el viento soplará nuevamente desde el sector sur. Esto provocará que el amanecer del lunes sea el más frío de todo el período, con una mínima que descenderá hasta los 6°C, generando heladas parciales en las zonas productivas y un inicio de jornada muy fresco en el Gran Mendoza.

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