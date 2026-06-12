12 de junio de 2026 - 11:16

Últimos días para postularse al principal desafío para startups tecnológicas de Mendoza

PILARES TECH STARTUP CHALLENGE 2026 extendió su convocatoria hasta el 16 de junio. Emprendimientos de base tecnológica podrán competir por reconocimientos de $3 millones, presentar sus proyectos ante inversores y acceder a instancias de capacitación especializada .

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, junto a Diario Los Andes y el Polo TIC Mendoza, informa que continúa abierta la convocatoria para participar en PILARES TECH STARTUP CHALLENGE 2026, el concurso que busca identificar, visibilizar y potenciar a las startups tecnológicas con mayor proyección de crecimiento e impacto de la provincia.

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La iniciativa se desarrollará en el marco del evento Pilares Tech, que tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Hotel Hilton Mendoza y reunirá a referentes del ecosistema emprendedor, tecnológico, empresarial e inversor de Mendoza y del país.

La convocatoria está dirigida a startups y empresas jóvenes de base tecnológica con hasta siete años de trayectoria, que desarrollen soluciones innovadoras, cuenten con modelos de negocio escalables y tengan potencial para generar impacto en sectores estratégicos de la economía.

Como novedad para esta edición, el plazo de inscripción se extendió hasta el 16 de junio, brindando más tiempo para que emprendedores y equipos tecnológicos puedan presentar sus proyectos.

Además, las startups seleccionadas accederán a una capacitación especializada en técnicas de pitch, prevista para el 22 de junio, con el objetivo de fortalecer sus presentaciones antes de exponer sus iniciativas frente a un jurado integrado por empresarios, especialistas e inversores.

Los proyectos participantes podrán postularse en alguna de las siguientes verticales:

Energía y Minería Tech: soluciones tecnológicas orientadas a la eficiencia, sostenibilidad e innovación para ambos sectores.

AgriFood Tech: desarrollos que aporten valor a las cadenas agroalimentarias mediante digitalización, automatización o innovación productiva.

Logística e Industria 4.0: herramientas vinculadas a la conectividad, automatización, productividad y gestión inteligente de procesos.

HealthTech: tecnologías aplicadas a la salud, el bienestar y la mejora de los servicios sanitarios.

Cada una de estas categorías otorgará un reconocimiento de $3 millones al proyecto destacado, consolidando a PILARES TECH STARTUP CHALLENGE como uno de los espacios más relevantes para la promoción y fortalecimiento de empresas tecnológicas emergentes de la provincia.

Cómo participar

La postulación no implica la selección automática para participar del evento. Los proyectos serán evaluados por la organización y las startups seleccionadas serán notificadas oportunamente.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y condiciones y completar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización.

Inscripciones y bases:

https://forms.gle/CbC5bo7Tet32512c7

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