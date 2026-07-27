Monotributo Social: ARCA confirmó que la cuota sube en agosto y así queda el nuevo monto

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) actualizó el valor del Monotributo Social tras la recategorización semestral del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Desde agosto de 2026 , la cuota mensual será de $12.847,27 y se mantendrá vigente hasta enero de 2027.

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Con esta actualización, el Estado continuará financiando el 100% del componente impositivo , el 100% del aporte previsional y el 50% del costo de la obra social . De esta manera, los beneficiarios únicamente deberán abonar la mitad del valor de la cobertura médica correspondiente a cada integrante de su grupo familiar afiliado.

La actualización de ARCA establece que, desde agosto de 2026, la cuota del Monotributo Social será de $12.847,27 . Ese importe permanecerá vigente hasta enero de 2027 y corresponde al pago del 50% de la obra social, ya que el Estado continúa cubriendo el componente impositivo, el aporte previsional y la otra mitad del costo de la cobertura médica.

El Monotributo Social está destinado a trabajadores de la economía popular que buscan formalizar su actividad. Quienes se inscriben pueden emitir facturas, realizar aportes jubilatorios y acceder a una obra social para ellos y su grupo familiar.

El Estado mantiene el financiamiento del componente impositivo, el aporte previsional y el 50% del costo de la obra social.

Además, el régimen mantiene la compatibilidad con distintas prestaciones sociales. Por ese motivo, los beneficiarios pueden seguir cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH) , la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimentar , sin perder el acceso al régimen.

Para inscribirse es necesario cumplir con las condiciones establecidas por ARCA y el Ministerio de Capital Humano. Entre los requisitos figuran tener 18 años o más, desarrollar una única actividad económica y registrar ingresos brutos anuales inferiores a $12.009.410,45, equivalente al tope de la categoría A del Monotributo.

También se exige ser propietario de hasta dos inmuebles, siempre que uno esté destinado al emprendimiento productivo, tener hasta tres bienes muebles registrables, no ejercer una profesión universitaria como actividad económica, no ser empleador ni integrar sociedades comerciales y obtener ingresos únicamente de la actividad declarada, sin considerar las prestaciones sociales compatibles. En el caso de las cooperativas de trabajo, deben contar con un mínimo de seis asociados.

Cómo inscribirse en el Monotributo Social y cuándo debe pagarse la cuota

La inscripción al Monotributo Social es gratuita y se realiza de manera personal ante la ANSES. El trámite puede gestionarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) o solicitando un turno previo para completar el procedimiento.

El régimen permite emitir facturas, realizar aportes jubilatorios y conservar beneficios sociales como la AUH y la Tarjeta Alimentar.

Una vez aprobada el alta, el contribuyente puede descargar la credencial de pago donde figura el importe mensual que deberá abonar. La cuota puede pagarse en efectivo o mediante distintos medios electrónicos, como transferencia bancaria, débito automático o cajeros automáticos.

El vencimiento de la cuota opera entre los días 1 y 20 de cada mes y el pago debe efectuarse utilizando la credencial disponible en el portal de ARCA. Mantener los pagos al día es una condición necesaria para conservar los beneficios del régimen.

Además, quienes se incorporan al Monotributo Social acceden a la cobertura médica una vez que acreditan tres pagos mensuales consecutivos, momento a partir del cual pueden utilizar los servicios de la obra social elegida para ellos y su grupo familiar.