¡Subite que arranca la Mansoneta! El plan de Mendoza para coparse con el Mundial entre vinos y promos

Ya se respira el Mundial 2026, que se inició ayer , Mendoza puso primera e hizo arrancar la “Mansoneta” . Se trata de una divertida propuesta que tiene como protagonista principal una van intervenida que recorrerá diversos sitios de la provincia para que mendocinos y turistas puedan dejar explotar toda la pasión futbolera. A esto se suman otras propuestas para jugar y disfrutar.

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Es parte de la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”, una propuesta impulsada por el Ente Mendoza Turismo (Emetur) que invita a mendocinos y turistas a compartir la emoción de alentar a la Selección Argentina en distintos puntos del territorio provincial.

El clima mundialista parece invadirlo todo, que se tiñe de celeste y blanco. Turismo no quiso quedar al margen y lanzó esta divertida propuesta. La iniciativa busca transformar a Mendoza en un gran espacio de encuentro. La idea central es combinar la pasión futbolera con la hospitalidad, la gastronomía, el vino y las experiencias que caracterizan al destino.

Como parte de la campaña , este fin de semana comenzó a recorrer la provincia la “Mansoneta”. Se trata de una van intervenida con los colores celeste y blanco y la estética de la campaña publicitaria “Mendoza, Mansa Pasión”, que lleva la alegría mundialista a diferentes puntos de la provincia de Mendoza, mediante diversas acciones de promoción y animación.

¿Arranca la Mansoneta! Mendoza se suma a la pasión por el Mundial y lanza la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”

Además, mendocinos y visitantes de todo el país podrán participar de un Prode online gratuito . Los usuarios podrán realizar sus pronósticos de los partidos del Mundial y acumular puntos a lo largo de la competencia. Quienes obtengan los mejores resultados podrán acceder a experiencias turísticas especialmente diseñadas para descubrir algunos de los principales atractivos de Mendoza.

Turismo Mendoza campaña Mundial ¡Arranca la Mansoneta! Mendoza se suma a la pasión por el Mundial y lanza la campaña “Mendoza, Mansa Pasión”

La propuesta también incluye una amplia red de fan points, puntos para fanáticos, distribuidos en bares, restaurantes, hoteles y bodegas, donde se transmitirán los encuentros del Mundial y se ofrecerán distintas experiencias para los asistentes, como degustaciones y menús con precios promocionales.

“Con ‘Mendoza, Mansa Pasión’ queremos que cada partido sea una oportunidad para mostrar todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer. El Mundial es un acontecimiento que une, emociona y genera encuentros, y desde Mendoza queremos que tanto los mendocinos como quienes nos visitan puedan vivirlo en espacios especialmente preparados, disfrutando de nuestra gastronomía, nuestros vinos y nuestras experiencias turísticas”, expresó Cristina Mengarelli, directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados del Emetur.

Desde el área destacaron que de esta manera, la provincia se suma a la fiesta del fútbol con una propuesta que fortalece el sentido de pertenencia, impulsa el turismo interno y posiciona a Mendoza como un destino ideal para vivir los grandes acontecimientos que movilizan a los argentinos.