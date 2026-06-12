"Basta de contaminar": pedido desesperado de los vecinos de Guaymallén y Lavalle tras los desbordes cloacales

Los vecinos de Corralitos , Lavalle y Puente de Hierro viven todos los días una situación insoportable. Hace aproximadamente 3 años que reclaman por los desbordes cloacales de la intersección de las calles 2 de Mayo y Severo del Castillo (Guaymallén).

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Luego de que desde la AySAM hayan prometido hace casi un mes frenar los desbordes - aún se mantienen- , un grupo de vecinos autoconvocados se concentró este viernes a las 10 en la Casa de Gobierno para reclamar por la situación.

“Los Corralitos dice basta de contaminar nuestra agua y ambiente ”, rezaba el cartel que los ciudadanos fijaron frente al edificio.

A pesar de los reclamos constantes , la situación aún no se modifica. Los vecinos indicaron inconformidad e incomodidad ante las obras constantes, que -destacan- solo atacan el problema de forma parcial o temporaria.

“El reclamo es que la solución llegue pronto porque los vecinos se están enfermando . Necesitamos vivir en un lugar donde haya un ambiente sano ”, dijo Marta , residente de Buena Nueva y miembro de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén .

Quienes viven por la zona afirmaron que el olor nauseabundo no es el único inconveniente. “Todos los desechos cloacales están en la vía pública, los niños pisan el agua cloacal cuando van al colegio y hay niños enfermos”, indicó otra vecina.

“A veces ando por la zona y veo a niños caminando… Los subo y los llevo más adelante para que no pisen esas porquerías ”, dijo Jorgelina, oriunda de Corralitos. “Anoche era una pileta la 2 de Mayo. Siguen haciendo trabajos, porque los ves, pero anoche estaba totalmente desbordado. Estaban trabajando a las 2 de la mañana y no daban abasto”, comentó.

Otra vecina, Viviana, indicó una especial preocupación por los derrames cloacales de la zona de Fray Luis Beltrán (Maipú). “Queremos que se visibilicen también los desbordes de la calle Los Pinos, que pertenece a la división interjurisdiccional entre Maipú, Guaymallén y Lavalle”, indicó.

“En frente está lo que se conoce comúnmente como la ciénaga de los muertos, que es donde están desbordando. A 100 metros hay un barrio donde vive muchísima gente y muchísimas familias. Están todos preocupados”, comentó con inquietud.

PROTESTA CORRALITOS1 Los vecinos de Guaymallén y Lavalle exigen soluciones.

Rodeo de la Cruz: agua de cloaca en la cocina

El jueves pasado los vecinos de Rodeo de la Cruz descubrieron que el agua que salía por la canilla no era apta para consumo.

“Por la red nos mandaron agua de cloaca; con orina y materia fecal. Eso es lo que salía en la cocina. Si iban a hacer un arreglo, deberían haber avisado y haber cortado el agua; no mandar los desechos por la red”, explicó Cristina, quien fue a la concentración para apoyar la causa.

Cristina comentó que la situación se extendió durante todo el día y que recién a las 8 de la noche cortaron el agua. Al día siguiente pasaron a limpiar los tanques, pero algunos vecinos continuaron con el inconveniente, ya que, al abrir la canilla, el agua seguía saliendo turbia.

“No es potable ese agua, no se puede tomar”, comentó con indignación. “Estamos comprando bidones desde el jueves para tomar agua e higienizarnos, lavar los platos, cocinar. Es un gasto innecesario”, finalizó Cristina.

El sector agrícola

Según los convocados a la concentración, la contaminación no solo afecta a hogares particulares, sino que también se extendió a zonas rurales donde se cultiva.

Los vecinos calculan más de 8 kilómetros de desbordes cloacales a cielo abierto a través de anchos canales de riego. “En su camino infecta todo. No solo a la población, sino también a los cultivos y las fincas”, explicó Viviana.

Verduras como la acelga, el repollo, el brócoli y la cebollita de verdeo se riegan con agua afectada y luego se venden de forma normal. “Los productores no tienen otra opción que seguir regando sus cultivos de esa manera porque tienen que vivir de algo”, indicó la vecina.

Vivir bajo la sospecha de enfermedad

Sin embargo, a pesar de la incomodidad constante de vivir entre desechos, los vecinos insistieron en las consecuencias negativas para la salud que vienen de la mano a la situación.

Héctor, un vecino de Lavalle que vive a menos de un kilómetro del Canal Pescara (un desagüe superficial de aguas de riego que forma parte de la crisis cloacal) y de un basural a cielo abierto que clausuraron el año pasado, hace unos años, recibió un diagnóstico negativo sobre el estado de sus pulmones.

A pesar de que declaró no consumir tabaco, los médicos determinaron que el deterioro era propio de un fumador. Héctor conectó su cuadro clínico con los gases emitidos desde el Pescara y el aire cloacal: “Y yo no soy el único. Hay un montón de chicos, de gente enferma, sobre todo niños. La mayoría tienen menos de 15 años”, explicó.

En reclamo de respuestas inmediatas

A pesar de estar hace años pidiendo soluciones, es la primera vez que los vecinos se autoconvocan para protestar por los desbordes cloacales.

En el flyer que compartieron para difundir la movilización, dijeron que exigen "fin a los desbordes cloacales, obras y soluciones concretas, agua y ambiente saludables para nuestras familias y condiciones dignas de vida para todos los vecinos".

“Queremos que todos se concienticen de que debemos aprender a defender nuestros derechos, vivir en un ambiente sano. Queremos soluciones ya”, enfatizó Marta.