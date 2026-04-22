Corte de agua en el Gran Mendoza: estiman que las reparaciones terminarán de madrugada

El corte de agua que afecta a distintas zonas del Gran Mendoza continúa este miércoles, mientras avanzan los trabajos de reparación tras la rotura de una aducción en el sistema.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del miércoles 22 de abril

Inseguridad en Mendoza: un detenido con moto robada en Luján y asalto a un delivery en Las Heras

Según informó Aysam , el problema se originó en el Establecimiento Potabilizador Luján 1 . La infraestructura resultó dañada por trabajos realizados por la empresa Electrificaciones Saavedra.

Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1: Aysam dio detalles de la reparación en curso.

Desde la empresa indicaron que el personal operativo sigue trabajando en la zona para solucionar la falla. Además estimaron que las tareas podrían finalizar alrededor de las 2 de la madrugada .

Una vez concluidas las reparaciones, se iniciará el proceso de puesta en funcionamiento del establecimiento , junto con el llenado de reservas y la purga de los acueductos , pasos necesarios para restablecer el sistema.

Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1 Rotura en el establecimiento potabilizador Luján 1: Aysam dio detalles de la reparación en curso. Aysam

En ese contexto, Aysam explicó que el servicio comenzará a regresar de manera paulatina, por lo que la normalización total podría demorar algunas horas más dependiendo de cada zona.

Finalmente, desde la empresa solicitaron a los usuarios que, una vez que vuelva el suministro, hagan un uso responsable y solidario del agua potable, con el objetivo de facilitar la recuperación completa del servicio en el menor tiempo posible.