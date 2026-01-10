10 de enero de 2026 - 20:36

Continúa el calor sofocante y aumenta la máxima en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y vientos del sector noreste.

El pronóstico para este domingo en Mendoza

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este domingo 11 de enero está pronosticada una jornada muy calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en el sur de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Leé además

Walter Álvarez y Silvana Castro.

Deportistas no videntes competirán en el Triatlón Aniversario Junín

Por Redacción Deportes
El escudo del equipo mendocino, bajo el nombre del departamento de Malargüe. 

Fútbol femenino: un equipo de Malargüe busca apoyo para un torneo internacional

Por Redacción Deportes

Luego de un sábado caluroso, para este domingo se espera que aumente aún más la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 21°C.

Por otro lado, en la zona de cordillera anticipan una jornada poco nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza

Por otro lado, el lunes anticipan una jornada donde seguirá el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.

De cara al martes pronostican una jornada inestable con nubosidad variable y vientos del sector sur. La máxima alcanzará los 33°C y la mínima será de 23°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sigue la intensa búsqueda a una mujer desaparecida en el Zanjón de los Ciruelos.

Intenso operativo en Mendoza: continúa el rastrillaje en el Zanjón de los Ciruelos por una mujer desaparecida

Por Redacción Sociedad
enfrentados en guerra, unidos en la altura: combatientes argentinos e ingleses de malvinas suben el aconcagua

Enfrentados en guerra, unidos en la altura: combatientes argentinos e ingleses de Malvinas suben el Aconcagua

Por Ignacio de la Rosa
Aumentan las tarifas en peajes de Chile en horas pico. 

Desde este sábado aumenta un 50% uno de los peajes clave para llegar a las playas de Chile desde Mendoza

Por Redacción Economía
Vuelve el calor en Mendoza: se esperan altas temperaturas para este fin de semana. 

Vuelve el calor a Mendoza: de cuánto será la temperatura máxima este sábado

Por Redacción Sociedad