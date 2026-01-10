Continúa el calor sofocante y aumenta la máxima en Mendoza: el pronóstico para este domingo

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con nubosidad variable y vientos del sector noreste.

El pronóstico para este domingo en Mendoza

Para este domingo 11 de enero está pronosticada una jornada muy calurosa con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche en el sur de Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un sábado caluroso, para este domingo se espera que aumente aún más la temperatura. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 37°C y la mínima será de 21°C.

Por otro lado, en la zona de cordillera anticipan una jornada poco nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Por otro lado, el lunes anticipan una jornada donde seguirá el calor, con nubosidad variable y tormentas aisladas. La máxima será de 34°C y la mínima de 23°C.