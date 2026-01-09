Se entregó el colectivero y ya son cuatro los detenidos por el asesinato a la salida del boliche

Se entregó el chofer de colectivos que estaba prófugo -con pedido de captura nacional y provincial- por el asesinato ocurrido en la madrugada del domingo a la salida del boliche Queen de Dorrego , Guaymallén .

De esta forma ya son cuatro los detenidos por el homicidio de Cynthia Romina Landi Rodríguez (39) , quien perdió la vida en la madrugada del domingo pasado, tras recibir un balazo en su casa de Dorrego, Guaymallén.

Según informó el hoy el Ministerio Público Fiscal, el colectivero Lautaro Stagnoli (23) “se entregó voluntariamente el día de hoy, viernes 9 de enero de 2026, durante el transcurso de la mañana, quedando a disposición de la Justicia”.

En las próximas horas sería imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautor ", la misma calificación que pesa sobre los tres uniformados presos: Víctor Alberto Cisterna Díaz (31), y las dos mujeres policías Victoria Abril (26) y Lourdes Ivonne Ricarte Muñoz (29), segun estableció la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

Así las cosas, con los cuatro sospechosos detenidos habrá que ver si en un futuro próximo, puede cambiar la situación de los uniformados que, en al momento del hecho no estaban trabajando, iban de civil. Previo a eso se realizará una rueda de reconocimiento en la que podría confirmarse que Stagnoli fue la persona que disparó los 5 balazos dirigidos a la casa de la víctima.

Los impactos de bala que quedaron en la puerta de la casa de Cynthia Landi, quien fue asesinada en Guaymallén tras una pelea en la Disco Queen. Foto: diario Los Andes.

La rápida investigación del asesinato –con pruebas tales como cámaras de seguridad y testimonios- permitieron establecer las identidades de los cuatro sospechosos. El mismo domingo Cisterna fue detenido y el lunes pasó lo mismo con las dos policías, detenidas durante una serie de allanamientos que se extendieron hasta la noche, en busca del colectivero. Ahora fue el turno del cuarto sospechoso.

Disparos a la salida del boliche

En la madrugada del domingo, cerca de las 3.55, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre clientes de la disco y cuidacoches en las inmediaciones de la conocida disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+, ubicada en 25 de Mayo al 300 de Dorrego, Guaymallén.

Cuando llegó la policía, los familiares de Landi indicaron que había recibido un disparo y que su familia la había trasladado en un auto hasta la guardia del hospital Central.

Según la investigación inicial realizada por personal de Unidad Investigativa (UID), el caso comenzó cuando unos clientes de Queen salieron de boliche y comenzaron a discutir por el pago de estacionamiento con cuidacoches que trabajan en la zona.

La pelea terminó cuando los “trapitos” corriendo hasta la casa de Landi, ubicada a unos 50 metros del lugar, y entraron por el portón luego de que el hermano de la víctima, quien también habría estado trabajando en el lugar, los hiciera pasar.

Los sospechosos se fueron en un auto blanco pero luego regresaron y al pasar frente a la casa, uno de los ocupantes disparó cinco veces contra la vivienda. Cynthia que nada tenía que ver en el asunto estaba justamente cerrando el portón recibió un balazo fatal que ingresó por su axila derecha, mientras que el tirador escapaba por 25 de Mayo hacia el Este.

La mujer fue llevada al hospital por sus familiares pero al ingresar al Hospital Central se confirmó que la mujer ya había fallecido. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.