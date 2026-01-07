Orden de captura nacional para el colectivero prófugo: creen que fue el que disparó y mató a Cynthia Landi

La Policía de Mendoza busca intensamente al colectivero de la línea 300 a pedido de la Fiscalía de Homicidios , ya que este joven habría desempeñado un papel protagónico en el asesinato de la mujer de 39 años que recibió un disparo fatal, luego de una discusión entre cuidacoches y policías de civil, a la salida de la disco Queen, de Guaymallén .

Es que Lautaro Stagnoli (23), según explicó una fuente ligada al caso, sería la persona que disparó cinco veces contra la vivienda de Cynthia Romina Landi Rodríguez (39) y uno de los proyectiles impactó en la axila de la mujer, provocándole la muerte en la madrugada del domingo pasado.

El martes, personal de investigaciones realizó varios allanamientos en los lugares que frecuentaba Stagnoli pero no lograron encontrarlo. Es por eso que desde la Fiscalía de Homicidios se lo declaró prófugo y se lanzó una orden de búsqueda y captura provincial y nacional.

Por el momento, el caso tiene a tres policías –un hombre y dos mujeres- detenidos e imputados por el delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de coautores", es decir que los tres tienen el mismo grado de responsabilidad en el crimen.

Si bien la causa que tramita la fiscal de Homicidios Claudia Ríos se encuentra bajo secreto de sumario, se conoció que primer detenido, el Víctor Alberto Cisterna Díaz (31), declaró ante la fiscal, aunque no trascendió el contenido del testimonio.

El efectivo, al momento del hecho, estaba “de civil”, no estaba trabajando, lo mismo que sus colegas, las dos mujeres policías detenidas e imputadas, que estaban a bordo del auto que se utilizó para dar muerte a Landi, una mujer que tenía tres hijos.

La rápida investigación del asesinato –con pruebas tales como cámaras de seguridad y testimonios- permitieron establecer las identidades de los cuatro sospechosos. El mismo domingo Cisterna fue detenido y el lunes pasó lo mismo con las dos policías, detenidas durante una serie de allanamientos que se extendieron hasta la noche, en busca del colectivero.

Un dato extrajudicial que resulta de interés: tal como hacen muchos sospechosos de delitos graves que saben que van a ser detenidos, todos los sospechosos de este crimen bloquearon sus ingresos a sus redes sociales.

Peleas y disparos

En la madrugada del domingo, cerca de las 3.55, un llamado al 911 alertó sobre un altercado entre clientes de la disco y cuidacoches en las inmediaciones de la conocida disco frecuentada por la comunidad LGBTIQ+, ubicada en 25 de Mayo al 300 de Dorrego, Guaymallén.

Cuando llegó la policía, los familiares de Landi indicaron que había recibido un disparo y que su familia la había trasladado en un auto hasta la guardia del hospital Central.

Según la investigación inicial realizada por personal de Unidad Investigativa (UID), el caso comenzó cuando unos clientes de Queen salieron de boliche y comenzaron a discutir por el pago de estacionamiento con cuidacoches que trabajan en la zona.

La pelea terminó cuando los “trapitos” corriendo hasta la casa de Landi, ubicada a unos 50 metros del lugar, y entraron por el portón luego de que el hermano de la víctima, quien también habría estado trabajando en el lugar, los hiciera pasar.

Los sospechosos se fueron en un auto blanco pero luego regresaron y al pasar frente a la casa, uno de los ocupantes disparó cinco veces contra la vivienda. Cynthia que nada tenía que ver en el asunto estaba justamente cerrando el portón recibió un balazo fatal que ingresó por su axila derecha, mientras que el tirador escapaba por 25 de Mayo hacia el Este.

La mujer fue llevada al hospital por sus familiares pero al ingresar al Hospital Central se confirmó que la mujer ya había fallecido. El diagnóstico médico indicó una herida de arma de fuego con orificio de entrada y sin salida en la región axilar derecha.