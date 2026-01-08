Una mujer se prendió fuego dentro de una comisaría y lucha por su vida: "Por lo que le hicieron a mi hijo"

Una escena de extrema conmoción se vivió este miércoles por la mañana en Campo Grande, provincia de Misiones, cuando una mujer de 63 años se prendió fuego dentro de la guardia de una comisaría, frente a los efectivos policiales que se encontraban de turno. El dramático episodio ocurrió alrededor de las 7:00 y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la dependencia.
Según informaron fuentes de la Policía de Misiones, la mujer ingresó al edificio con una botella de alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias. Apenas cruzó la puerta, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa, provocando un incendio sobre su propio cuerpo.
Los agentes reaccionaron de inmediato, lograron apagar las llamas y le brindaron los primeros auxilios en el lugar, evitando un desenlace fatal.
La mujer quedó grave
Tras el episodio, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) de Oberá, donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria.
De acuerdo con el parte médico oficial, la mujer presenta quemaduras en el 35% del cuerpo, con especial compromiso en el rostro, y será sometida a una cirugía para la limpieza de las lesiones. Los profesionales indicaron que, si no surgen complicaciones, se evaluará el retiro progresivo del respirador para que pueda volver a respirar por sus propios medios.
Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos, y su evolución continúa bajo estricta observación.
"Por lo que le hicieron a mi hijo"
Antes de prenderse fuego, la mujer alcanzó a decirle al personal policial: "Por lo que le hicieron a mi hijo". La frase, quedó grabada por las cámaras de seguridad y es considerada una pisca clave para reconstruir el posible trasfondo del hecho.
En el lugar fueron secuestrados el encendedor, la botella con alcohol y la mochila, y los videos del episodio ya forman parte del expediente judicial. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, que analiza los antecedentes personales y familiares de la víctima para determinar las circunstancias que la llevaron a tomar esa drástica decisión.