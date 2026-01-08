Una mujer se prendió fuego dentro de una comisaría y lucha por su vida: "Por lo que le hicieron a mi hijo"

Una escena de extrema conmoción se vivió este miércoles por la mañana en Campo Grande , provincia de Misiones , cuando una mujer de 63 años se prendió fuego dentro de la guardia de una comisaría , frente a los efectivos policiales que se encontraban de turno. El dramático episodio ocurrió alrededor de las 7:00 y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la dependencia.

Según informaron fuentes de la Policía de Misiones , la mujer ingresó al edificio con una botella de alcohol, un encendedor y una mochila con pertenencias. Apenas cruzó la puerta, se roció con el líquido inflamable y encendió su ropa , provocando un incendio sobre su propio cuerpo.

Los agentes reaccionaron de inmediato, lograron apagar las llamas y le brindaron los primeros auxilios en el lugar, evitando un desenlace fatal.

Tras el episodio, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital local y posteriormente derivada a un centro de mayor complejidad del Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC) de Oberá , donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria .

De acuerdo con el parte médico oficial, la mujer presenta quemaduras en el 35% del cuerpo , con especial compromiso en el rostro, y será sometida a una cirugía para la limpieza de las lesiones . Los profesionales indicaron que, si no surgen complicaciones, se evaluará el retiro progresivo del respirador para que pueda volver a respirar por sus propios medios.

Por indicación médica, no se le realizaron estudios toxicológicos, y su evolución continúa bajo estricta observación.

Antes de prenderse fuego, la mujer alcanzó a decirle al personal policial: "Por lo que le hicieron a mi hijo". La frase, quedó grabada por las cámaras de seguridad y es considerada una pisca clave para reconstruir el posible trasfondo del hecho.

En el lugar fueron secuestrados el encendedor, la botella con alcohol y la mochila, y los videos del episodio ya forman parte del expediente judicial. La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N° 1 de Oberá, que analiza los antecedentes personales y familiares de la víctima para determinar las circunstancias que la llevaron a tomar esa drástica decisión.