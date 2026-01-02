Incendio en Suiza: un video muestra como se habrían iniciado las llamas que dejaron 40 muertos

La principal hipótesis de las autoridades apunta a que el uso de bengalas decorativas en botellas de champán iniciaron las llamas. Hay además más de 110 heridos.

La celebración del inicio de 2026 se tornó en una tragedia en la exclusiva localidad de Crans-Montana, situada en el corazón de los Alpes en Suiza. Un voraz incendio desatado en un local nocturno durante la madrugada del 1 de enero dejó un saldo de al menos 40 personas fallecidas y 119 heridos, en lo que ha sido descrito como un hecho inédito y conmocionante.

El origen de las llamas De acuerdo con las primeras investigaciones, la causa más probable del siniestro fue el uso de bengalas decorativas pegadas a botellas de champán. Según los peritajes y testimonios de sobrevivientes, estos artefactos pirotécnicos estaban situados demasiado cerca del techo, lo que provocó que las chispas alcanzaran los paneles acústicos del establecimiento.

Embed #Internacional | En #RRSS circula un material audiovisual escalofriante del incendio mortal que se suscitó en Crans-Montana, en Suiza el #1Ene. En el video se aprecia como el techo del bar Le Constellation comenzó a arder. Confirman que ascendió la cifra de fallecidos a 47. pic.twitter.com/s5XEdcPqWU — Notitarde (@webnotitarde) January 2, 2026 Estos paneles, fabricados con plásticos altamente inflamables, permitieron una propagación inmediata del fuego y la generación de una densa humareda tóxica.

Una testigo presencial relató que las llamas comenzaron cuando una asistente, subida a los hombros de un camarero, encendió las bengalas, iniciando el fuego en la parte superior del local, que se encontraba ubicado en un sótano.

El siniestro provocó escenas de pánico entre los turistas. Las llamas y el humo bloquearon la principal ruta de escape hacia la terraza, dificultando tanto la evacuación como los esfuerzos de rescate.

A pesar de que los servicios de emergencia llegaron pocos minutos después de la alarma a las 01:30 horas, la intensidad del fuego y los gases tóxicos complicaron las labores. El jefe del Departamento de Salud de Valais, Mathias Reynard, informó que la mayoría de los heridos presentan quemaduras graves en más del 60% de sus cuerpos y problemas respiratorios severos. Muchos de los pacientes críticos fueron trasladados a la unidad especializada del Hospital de Lausana. El comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler, señaló que la identificación de las víctimas mortales será un proceso complejo que, en muchos casos, requerirá de pruebas de ADN debido al estado de los restos. Hasta el momento, se ha confirmado la presencia de ciudadanos italianos entre los fallecidos, y las autoridades ya han logrado identificar plenamente a 113 de los afectados.