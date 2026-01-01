El fuego comenzó a las 1.30 mientras se celebraba una fiesta de Nochevieja en Crans-Montana.

Tragedia en Año Nuevo: decenas de muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza

Lo que debía ser una jornada de festejos se transformó en tragedia este jueves en los Alpes suizos. Una fuerte explosión sacudió el bar de una concurrida estación de esquí, dejando como saldo varias personas fallecidas y un número aún no determinado de heridos graves, según los primeros informes policiales.

Testigos en el lugar describieron una escena de caos absoluto: "Se escuchó un estruendo ensordecedor y de repente todo se llenó de humo y nieve", relató uno de los esquiadores que se encontraba en las inmediaciones.

Tragedia en Año Nuevo: decenas de muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza Tragedia en Año Nuevo: decenas de muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza Dada la ubicación del complejo, el operativo de emergencia ha requerido el despliegue de múltiples helicópteros de salvamento y equipos especializados en estructuras colapsadas. Las bajas temperaturas y la dificultad de acceso a la zona han complicado las labores de triaje y evacuación de las víctimas hacia los centros hospitalarios más cercanos.

La policía suiza ha acordonado el área y ha iniciado una investigación técnica. Aunque las causas del siniestro aún no han sido confirmadas oficialmente, las primeras hipótesis de los expertos apuntan a un posible fallo en el sistema de gas del local o un problema técnico en las instalaciones de calefacción, descartándose —por el momento— cualquier indicio de un acto intencionado.

Tragedia en Año Nuevo: decenas de muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza Tragedia en Año Nuevo: decenas de muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza Un destino de lujo bajo luto La estación afectada es reconocida internacionalmente por su exclusividad y por recibir a turistas de todo el mundo durante esta temporada. El gobierno regional ha emitido un comunicado expresando sus condolencias a las familias de las víctimas y ha asegurado que se pondrán todos los recursos necesarios para esclarecer el origen de la explosión.