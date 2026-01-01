1 de enero de 2026 - 12:59

Tragedia en Córdoba: una nena de 9 años murió tras ahogarse en el jacuzzi de un hotel a horas de Año Nuevo

La menor sufrió una broncoaspiración mientras se encontraba con sus padres en un complejo rural. La causa fue caratulada como muerte dudosa.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Una niña de 9 años falleció este miércoles por la noche en la zona rural de Oncativo, en la provincia de Córdoba, luego de sufrir un episodio de ahogamiento en el jacuzzi de un hotel. La menor se encontraba alojada junto a sus padres cuando ocurrió el trágico hecho y faltaban pocas horas para Año Nuevo.

Según informó la Unidad Regional Departamental Río Segundo (URD Río Segundo), el episodio se produjo alrededor de las 20.10 en el Hotel Rural Nono Luigi, ubicado en el departamento Río Segundo.

De acuerdo con los reportes difundidos por Cadena 3, la menor fue asistida en el lugar tras un llamado de emergencia y luego trasladada en ambulancia a la Clínica Gatti. Allí, el personal médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente 45 minutos, pero no logró estabilizarla y se confirmó su fallecimiento.

El parte policial indicó que la niña sufrió una broncoaspiración mientras permanecía en el jacuzzi del establecimiento. Las circunstancias exactas en las que se produjo el episodio son materia de investigación, y la causa fue caratulada como “muerte dudosa”.

La familia de la víctima, sus padres, de 40 y 39 años, recibieron contención profesional tras el hecho. En tanto, las fuerzas de seguridad y la Justicia trabajan para esclarecer el trágico hecho.

