La secuencia trágica ocurrió en la ciudad cordobesa de Despeñaderos. La víctima fatal tenía 81 años.

Murió una mujer tras atragantarse con la comida durante la cena de Nochebuena

Una mujer de 81 años falleció luego de atragantarse con la comida mientras compartía la cena de Nochebuena junto a su familia en la ciudad cordobesa de Despeñaderos.

Según informaron medios locales citados, el hecho ocurrió cuando la mujer comenzó a realizar gestos de desesperación, situación que fue advertida por su hijo, quien alertó de inmediato al resto de los familiares presentes.

De manera urgente, los familiares intentaron asistirla y le practicaron maniobras para liberar las vías respiratorias, ya que la obstrucción habría sido provocada por un alimento. Sin embargo, al no lograr reanimarla, decidieron trasladarla de urgencia al Hospital Regional Arturo Illia, de la ciudad de Alta Gracia.

Al arribar al centro asistencial, los médicos constataron que la mujer había ingresado sin signos vitales, confirmándose posteriormente su fallecimiento.