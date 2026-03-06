Córdoba: un adolescente que sobrevivió a la explosión de su celular recibió el alta tras dos meses de lucha

Luego de una angustiante internación de dos meses en el Hospital Córdoba debido a la explosión de un celular y quemaduras en gran parte de su cuerpo , un adolescente de 16 años recibió el alta y pudo volver a su casa con su familia.

El adolescente de 16 años logró superar un cuadro extremadamente crítico luego de sufrir quemaduras en el 68% de su cuerpo , de las cuales pasó 21 días en la unidad de terapia intensiva.

“Estoy contento de estar en casa, me estoy recuperando bien”, expresó el joven, quien agradeció profundamente al personal del Instituto del Quemado y a su entorno por el apoyo recibido.

El dramático episodio ocurrió a principios de año, cuando Benjamín realizaba tareas de limpieza en el patio de su vivienda. El teléfono celular, que se encontraba a sus espaldas y conectado a su cargador, explotó de manera repentina.

La deflagración alcanzó un bidón de aguarrás cercano, lo que generó un incendio que dejó al joven acorralado en una esquina. "Reaccioné rápido y salí del fuego cubriéndome los ojos sin respirar", recordó la víctima sobre el momento en que logró salvar su vida cruzando las llamas.

Investigación y pedido de prohibición

La familia, representada por el abogado Augusto Fili, ha iniciado una investigación ante la Fiscalía del Distrito 3, Turno 3, para determinar las responsabilidades del siniestro.

El dispositivo implicado es un Nubia Neo 2, un modelo que se comercializa como un teléfono "gamer". Según el letrado, el aparato tenía apenas siete meses de uso y contaba con todos sus componentes originales.

Sin embargo, un dato clave surgió del historial de navegación del adolescente: el equipo presentaba fallas térmicas recurrentes. "En YouTube, Benjamín había estado buscando enfriadores para que este tipo de celulares bajara de temperatura", detalló Fili, quien además advirtió sobre múltiples quejas internacionales respecto al recalentamiento de este modelo.

Ante este peligro, la querella solicitará formalmente que se suspenda la venta de estos teléfonos para evitar nuevos accidentes.

A pesar del alta médica, el camino hacia la sanación total será prolongado, con un tiempo estimado de entre un año y medio y dos años. Actualmente, Benjamín no puede asistir al colegio ni retomar sus competencias de natación. Además de las curaciones físicas, el joven se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico por estrés postraumático.