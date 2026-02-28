La explosión de su celular le salvó la vida durante un ataque inesperado de unos perros

Un hombre fue atacado por dos perros de gran tamaño mientras se dirigía a su trabajo en un taller mecánico, del estado de Paraná, en el sur de Brasil . Sin embargo afirma haberse salvado gracias a la explosión de su celular .

Intentó entrar a España en un parapente y se estrelló contra el primer vallado: video del fallido cruce

Lo despidieron por retirar 1,60 euros de una máquina de café y la Justicia dictó un fallo inédito

La víctima, identificada como Reinaldo caminaba por una calle del barrio cuando dos perros salieron de una vivienda y lo atacaron de manera repentina. Antes de que pudiera reaccionar ya se encontraba luchando por su vida.

El hombre se encontraba en gran peligro e incluso uno de los canes lo atacó directamente. "Uno de ellos fue directo al cuello. Le di un manotazo, pero luego intentó morderme la pierna; solo alcanzó el teléfono que llevaba en el bolsillo y la batería explotó. Fue peligroso, pero me salvó la vida" , relató Reinaldo en una entrevista para un medio local.

A pesar de que logró libarse de la situación debido a que los animales se asustaron ante el estallido, el dispositivo quemó sus pantalones y causó heridas en su pierna. El hombre logró escapar para pedir ayuda y fue trasladado a un hospital. Allí recibió tratamiento por quemaduras y ocho puntos de sutura por las mordeduras.

El mecánico decidió no presentar una denuncia formal contra el dueño de los perros, quien se disculpó y se comprometió a cubrir tanto los gastos médicos como el costo del teléfono destruido.

Una mujer sufrió grandes quemaduras por la explosión de su celular

A diferencia del caso del mecánico, donde la explosión de la batería actuó como un inesperado mecanismo de defensa, una mujer en Brasil vivió una tragedia similar con consecuencias graves. Mientras se encontraba en un supermercado, el dispositivo que portaba en el bolsillo trasero de su pantalón estalló repentinamente, provocándole quemaduras de segundo grado en la zona de los glúteos.

celular estallado

Al escuchar el estruendo, la mujer entró en pánico y empezó a gritar y a correr por el pasillo del supermercado. Su pareja la siguió tratando de apagar el fuego, que, en un primero momento, no entendía de dónde venía.

La mujer fue trasladada al hospital donde le diagnosticaron quemaduras de primer y segundo grado en los glúteos, las manos, las piernas y un brazo.