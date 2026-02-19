Chile: la tremenda explosión de un camión con gas licuado dejó tres muertos y diez heridos

La explosión de un camión que transportaba gas licuado en la zona norte de Santiago ( Chile ) dejó esta mañana al menos tres muertos y diez heridos, según Carabineros.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, en la comuna de Renca, en la Región Metropolitana .

De acuerdo con la información oficial reportada por el medio trasandino BioBio, el conductor del camión perdió el control del vehículo, impactó contra las barreras de contención y volcó, lo que provocó posteriormente la explosión de la carga inflamable.

| Explotó un camión con gas licuado en Chile La explosión de un camión que transportaba gas licuado en la zona norte de Santiago (Chile) dejó esta mañana al menos tres muertos y diez heridos, según informaron Carabineros. Ocurrió durante la mañana de este jueves en la… pic.twitter.com/rBXZcwmxgy

Como consecuencia del estallido, al menos siete vehículos menores que circulaban por la autopista fueron alcanzados por la onda expansiva y las llamas , y terminaron completamente consumidos por el fuego.

El general de Carabineros, Víctor Vielma, explicó que el siniestro se desencadenó luego de que el camión colisionara y volcara, generando la expansión del gas.

Si bien se confirmó el fallecimiento de tres personas, las autoridades indicaron que todavía no se determinó si las víctimas viajaban en el camión o en los vehículos particulares involucrados.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, informó que el camión transportaba una bombona que aún contiene gas en su interior, lo que mantenía activo el riesgo de una segunda explosión.

El fuego se encuentra circunscrito al área del accidente gracias al trabajo de 25 compañías de Bomberos.

Además del camión que originó el siniestro, otro vehículo de carga que transitaba por el carril opuesto también resultó afectado por las llamas. El incendio alcanzó, asimismo, un estacionamiento con autos de remate, un tren y el domo de una empresa colindante.

“Era una bola de fuego siguiendo a los autos”

“Empezamos a acelerar, todos los autos a andar muy rápido. Miramos para atrás, la nube venía, no pasaron ni cinco segundos y se prendió el fuego. Era una bola de fuego siguiendo a los autos“, dijo Mirka, un testigo.

Por su parte, Rodrigo, otro vecino, contó que se comunicó con su papá, quien venía desde el sector norte de la capital chilena.

“Me cuenta que venía en un bus, lo pescó en un bus, le quemó las cortinas, le quemó un poco el brazo, y dice que los camiones que venían atrás están súper complicados”, lamentó.

