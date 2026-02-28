Ataques en Medio Oriente: Netanyahu dijo que hay indicios de que el líder de Irán murió tras la ofensiva

Luego de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los bombardeos aéreos destruyeron el complejo del líder supremo iraní, Ali Jamenei, quien era el principal objetivo de la ofensiva.

Cómo reaccionaron los líderes internacionales al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán

Escalada en Oriente Medio: los videos de los ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, expresó el primer ministro israelí.

Los bombardeos coordinados entre Israel y los Estados Unidos contra territorio iraní este sábado han dejado un saldo de 201 muertos y 747 heridos hasta el momento, según informó un portavoz de la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán . La magnitud del ataque fue masiva para el país persa, alcanzando objetivos en 24 de las 31 provincias iraníes.

Uno de los episodios más dramáticos de la jornada ocurrió en la ciudad de Minab , al sur del país, donde un ataque contra una escuela primaria de niñas resultó en la muerte de 85 personas . Reportes adicionales de agencias de noticias indican que, en otro bombardeo israelí contra una escuela, fallecieron más de 53 niños .

Asimismo, las autoridades locales de la ciudad de Lamerd informaron que un impacto en un polideportivo sumó al menos 15 fallecidos más a la lista de víctimas.

irán EFE

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la ejecución de lo que consideran la mayor operación aérea de su historia, desplegando aproximadamente 200 aviones de combate para atacar cerca de 500 objetivos en todo Irán.

Un oficial militar israelí aseguró que, además de los daños estructurales, durante estos ataques selectivos fueron "eliminados" varios altos cargos del régimen iraní, figuras que calificaron como esenciales para la gestión del gobierno y su campaña militar.

La respuesta de la teocracia persa no se hizo esperar, iniciando una oleada de misiles y drones hacia territorio israelí que ha puesto en alerta máxima a toda la región.

Si bien el foco principal de las bajas mortales se concentra actualmente en Irán, las represalias también han causado heridos leves en el aeropuerto internacional de Kuwait y cuatro personas lesionadas tras una explosión en un hotel de Dubái.

Mientras tanto, la ONU ha convocado a una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad para analizar los pasos a seguir ante un conflicto que ya ha puesto al resto del mundo en estado de alerta.