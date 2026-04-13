Donald Trump asegura que Irán busca un acuerdo "a toda costa" y dejó una dura advertencia

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que Irán llamó a la Casa Blanca y manifestó un “fuerte interés en alcanzar un acuerdo” para poner fin al conflicto, en medio de las negociaciones abiertas. A su vez, reafirmó el mismo deseo de Washington para concluir la disputa.

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Según indicó el mandatario, su administración recibió una llamada este lunes por la mañana directamente desde Teherán, en la que las autoridades iraníes expresaron su intención de avanzar en un entendimiento. Esto reaviva las expectativas de una salida diplomática.

“Nos ha llamado la otra parte” , sostuvo ante periodistas en la Casa Blanca, y agregó que “tienen mucho interés en llegar a un acuerdo” .

Aun así, no reveló si EE.UU. ha accedido a otra ronda de conversaciones antes de que expire el alto el fuego el 21 de abril, pero varios medios de comunicación locales, citando a funcionarios norteamericanos, dijeron que tanto Washington como Teherán dejan abierta la posibilidad de nuevas conversaciones.

Si no se llega a un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra antes de que finalice el alto el fuego, “no les resultará agradable” , amenazó Trump.

Trump viene de ordenar el bloqueo el estrecho de Ormuz

Luego de que no se alcanzara un acuerdo en las negociaciones con Irán, Trump decidió avanzar con una medida de alto impacto internacional: ordenó el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más estratégicas para el comercio global.

La decisión llega tras intensas conversaciones desarrolladas en Pakistán, que se extendieron durante horas sin resultados concretos, y marca un nuevo capítulo de tensión en Medio Oriente.

El anuncio fue realizado por el mandatario en Truth Social, donde aseguró que la marina estadounidense “interceptará a todos los barcos que hayan abonado peajes a Irán en el estrecho de Ormuz”. A la vez, advirtió que cualquier embarcación iraní que dispare contra buques de su país “será enviado al infierno”.