Trump renovó sus críticas al Papa León XIV y arremetió contra Giorgia Meloni

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , arremetió una vez más contra el Papa León XIV al asegurar que “no entiende” el conflicto con Irán .

Fuerte cruce: la frase del Papa León XIV con la que enfrentó las críticas de Donald Trump

“No lo entiende y no debería hablar de guerra, porque no tiene idea de lo que está ocurriendo. No entiende que en Irán mataron a 42.000 manifestantes el mes pasado”, expresó Trump.

El mandatario estadounidense ya había calificado al Papa “débil ante el crimen” y “terrible en política exterior”, pero también lo acusó de alinearse con sectores de izquierda.

Trump llegó a afirmar que la elección del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica estuvo atada a su ascenso a la Presidencia de los Estados Unidos.

Entrevistado por Corriere della Sera, Trump también se mostró molesto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. “Simplemente dice que Italia no quiere involucrarse. Aunque Italia obtenga su petróleo de allí, aunque Estados Unidos sea muy importante para Italia. No cree que Italia deba involucrarse. Ella piensa que Estados Unidos debería hacer el trabajo por ella” , se quejó.

meloni trump Meloni en la Casa Blanca: elogios de Trump y polémica por sus comentarios sobre la prensa italiana Web

Meloni cuestionó las críticas que Trump realizó en contra del papa León XIV y que provocaron una fuerte polémica, pero el mandatario volvió a la carga con más descalificaciones y utilizó un término que la política italiana había empleado.

“Ella es la inaceptable, porque no le importa si Irán tiene un arma nuclear y volaría Italia en dos minutos si tuviera la oportunidad”, acusó. Reveló que hace “mucho tiempo” que no habla con la primera ministra, a pesar de que hace apenas unas semanas la había definido como “una amiga” y “una gran líder”.

“No quiere ayudarnos con la OTAN, no quiere ayudarnos a deshacernos del arma nuclear. Es muy diferente de lo que pensaba”, se enojó después, a tono con su postura frente a Europa y la alianza atlántica.

Trump consideró que Meloni “ya no es la misma persona” que él pensaba y que Italia “no será el mismo país” porque la inmigración y las políticas energéticas la están “destruyendo” al igual que al resto de Europa.

“Pagan los mayores costos energéticos del mundo y ni siquiera están preparados para luchar por el estrecho de Ormuz, de donde lo reciben. Dependen de Donald Trump para mantenerlo abierto”, aseguró.