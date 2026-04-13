13 de abril de 2026 - 18:11

Donald Trump borró una imagen suya con IA donde parecía Jesús tras las críticas: cuál fue su justificación

El presidente nortemaericano afirmó que “fue una confusión” y atacó a los que inventaron noticias falsas. La controversia ocurrió en medio de un fuerte cruce con el papa León XIV.

Donald Trump borró la imagen con IA tras las críticas de la comunidad cristiana.

Donald Trump borró la imagen con IA tras las críticas de la comunidad cristiana.

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Ilustración Los Andes
Los Andes | Redacción
Por Redacción

El presidente Donald Trump quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una imagen generada con Inteligencia Artificial (IA). En ella, se retrata a sí mismo como Jesucristo mientras cura a un enfermo. Esto generó enojo, principalmente en la comunidad cristiana, quien lo calificó como “una ofensa”.

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Sin embargo, el mandatario estadounidense decidió eliminar el posteo tras las críticas y aseguró que no tenía intención de representarse como el Mesías: “Fue una confusión”. A su vez, desestimó las interpretaciones que circularon y advirtió: “Solo las noticias falsas podrían inventar algo así”.

Cuál fue el justificativo de Donald Trump

La imagen había sido publicada por él en su cuenta de Truth Social. Mostraba a Trump con una túnica blanca y una capa roja, en una escena donde parecía estar sanado a una persona enferma. A su alrededor observaban figuras militares, personas rezando y elementos icónicos de Estados Unidos.

Luego de la repercusión, el propio Trump afirmó ante la prensa que sí compartió la imagen, pero negó rotundamente que se tratara de una representación religiosa. "Sí la publiqué. Pensé que era yo como un doctor y tenía que ver con la Cruz Roja”, dijo y sumó que fue una interpretación errónea la de los demás.

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La publicación generó una ola de cuestionamientos por parte de referentes políticos y autoridades eclesiásticas, quienes consideraron la imagen inapropiada e incluso blasfema.

“Solo las noticias falsas podrían inventar algo así. Acabo de leer sobre eso y dije: ¿Cómo podrían haber inventado algo así? Se supone que soy yo como un doctor haciendo que la gente se sienta mejor. Y yo sí hago que la gente se sienta mucho mejor", refutó el norteamericano.

El episodio se dio en un contexto de tensión entre Trump y el papa León XIV, luego de que el mandatario lo criticara por su postura en temas de seguridad y política internacional. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano", había agregado.

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