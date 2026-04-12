El petróleo supera los US$100 tras el fracaso de las negociaciones en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte suba y volvieron a superar la barrera de los 100 dólares por barril , en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán .

Tras no lograr un acuerdo con Irán, Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz

El conflicto en el Oriente impulsa la inflación de marzo y complica el plan del Gobierno, según consultoras

En el mercado asiático, el crudo Brent , referencia para la Argentina, trepó un 7,47% hasta los 102,31 dólares por barril , luego de haber cerrado a la baja en la sesión anterior. Por su parte, el WTI estadounidense avanzó un 8,14% , alcanzando los 104,43 dólares .

El repunte de los precios se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump , anunciara que la Armada comenzará a bloquear el estrecho de Ormuz , una de las rutas clave para el transporte de petróleo a nivel global.

La medida se produce tras el colapso de las negociaciones con Irán, que buscaban poner fin al conflicto en la región y sostener un frágil alto el fuego.

En ese marco, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que el bloqueo se aplicará a partir del lunes y afectará a buques de todas las nacionalidades que operen en puertos iraníes.

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz. redes

Cruces entre Washington y Teherán

El estrecho de Ormuz es una vía estratégica por donde circula una parte significativa del petróleo mundial, por lo que cualquier restricción impacta directamente en los mercados. La posibilidad de interrupciones en el flujo de crudo elevó la incertidumbre y presionó al alza los precios, en un escenario marcado por la volatilidad.

Desde Irán, el canciller Abbas Araqchi aseguró que su país estuvo “muy cerca” de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos durante las conversaciones realizadas en Pakistán. Sin embargo, acusó a Washington de introducir cambios en las condiciones y bloquear el entendimiento, lo que derivó en el fracaso de las negociaciones.

El nuevo escenario reaviva la preocupación global por el impacto del conflicto en el abastecimiento energético y en la estabilidad de los mercados internacionales.