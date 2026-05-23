Comunicado | El Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo celebra su 80° aniversario

La institución conmemora ocho décadas de compromiso con los trabajadores de la industria petrolera y el desarrollo de la región, destacando una trayectoria marcada por la unidad, la solidaridad y la vocación de servicio.

Al Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Cuyo en su 80° aniversario:

En conmemoración de estas ocho décadas de compromiso ininterrumpido con los trabajadores de la industria y el desarrollo sostenido de la región, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones a toda la institución.

A lo largo de su trayectoria, el sindicato acompañó a las familias petroleras y se consolidó como un actor fundamental para el crecimiento del sector. Destacamos especialmente la labor de la Comisión Directiva y de cada uno de los trabajadores que integran la institución, quienes han sostenido con esfuerzo, responsabilidad y vocación de servicio una trayectoria marcada por la unidad, la solidaridad y el compromiso.

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La celebración de este aniversario no solo invita a mirar el camino recorrido, sino también a proyectar el futuro de la industria con el mismo espíritu de trabajo y compromiso que ha distinguido a la institución desde sus orígenes.

Felicitaciones. Petróleos Sudamericanos WhatsApp Image 2026-05-23 at 11.45.26 (1)