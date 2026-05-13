Las reservas mundiales de petróleo registran una "caída récord", según la Agencia Internacional de Energía

La Agencia Internacional de Energía advirtió que las reservas mundiales de petróleo se están reduciendo a un ritmo récord como consecuencia de las interrupciones de suministro provocadas por la guerra con Irán. El organismo alertó además sobre posibles nuevas subas en los precios internacionales del crudo.

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Según el informe mensual del organismo, las reservas globales cayeron en 246 millones de barriles entre marzo y abril y quedaron ubicados en torno a los 7.900 millones. La AIE remarcó que el descenso registrado en un solo mes equivale al consumo diario combinado de Canadá y Reino Unido.

“El mundo está reduciendo rápidamente sus reservas de petróleo a un ritmo récord, ya que los países importadores se enfrentan a interrupciones sin precedentes en el suministro de Medio Oriente”, afirmó la AIE en su informe mensual sobre el mercado petrolero, reportó la cadena CNN.

“La rápida disminución de las reservas, en medio de las continuas interrupciones, podría presagiar futuros repuntes de precios” , agregó.

Las crecientes pérdidas de suministro en el estrecho de Ormuz, que ya superan los mil millones de barriles, han provocado un desplome de la demanda mundial de petróleo, ya que las empresas y los hogares reducen el consumo en respuesta al aumento vertiginoso de los precios y a la menor disponibilidad.

Según la AIE, las “mayores pérdidas” se producen en el sector petroquímico, donde hay menos petróleo y gas natural para fabricar bienes cruciales como plásticos, fertilizantes y productos farmacéuticos.

El número de vuelos que despegan en todo el mundo “también se sitúa muy por debajo de los niveles normales, lo que ayuda a aliviar parte de la presión sobre los precios del combustible para aviones, que casi se triplicaron después de que se interrumpieran las exportaciones de Medio Oriente”, añadió la agencia.

“La creciente destrucción de la demanda se ve respaldada por un aumento vertiginoso de los precios del petróleo desde el comienzo de la guerra”.

La AIE prevé ahora que la demanda mundial de petróleo se sitúe en 104 millones de barriles diarios este año, 1,3 millones de barriles diarios menos que su previsión anterior a la guerra.