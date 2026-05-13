Estados Unidos cerrará "Alligator Alcatraz", la polémica cárcel para migrantes rodeada de caimanes

Estados Unidos confirmó que cerrará a principios de junio el centro de detención para migrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, una controvertida instalación ubicada en Florida y que se volvió símbolo de la política migratoria restrictiva impulsada durante la presidencia de Donald Trump.

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El establecimiento alojaba a unos 1.400 detenidos, estaba rodeada de caimanes y sus operaciones llegaron a proyectar costos cercanos a los mil millones de dólares , punto que motivó su cierre. Las empresas contratadas para administrar el lugar ya fueron notificadas oficialmente sobre el cierre de las instalaciones.

La decisión de cerrar Alligator Alcatraz fue objeto de especulación durante la última semana, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró que esperaba hacerlo pronto. “Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito” , dijo DeSantis la semana pasada durante una conferencia de prensa.

Si bien el centro, ubicado en lo profundo de los Everglades de Florida, fue presentado por los republicanos como una herramienta valiosa en la política migratoria restrictiva del presidente, el cierre se produce tras casi un año de litigios, crecientes costos operativos y denuncias de condiciones inhumanas .

DeSantis indicó la semana pasada que, si el centro cerraba, los detenidos podrían ser trasladados a instalaciones del DHS y el pequeño aeropuerto donde se ubicó Alligator Alcatraz volvería a sus operaciones normales.

Polémico centro de detención: “Experimento de sufrimiento humano”

El centro, ubicado a menos de 80 kilómetros al oeste del resort de Trump en Miami Beach, fue inaugurado por el estado el 3 de julio de 2025 tras ser construido rápidamente en la pista del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier.

La apertura provocó una reacción inmediata de legisladores demócratas, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, ambientalistas y grupos originarios cuyas tierras rodean el centro.

“Desde el día en que abrió sus puertas Alligator Alcatraz, estuve presente supervisando las condiciones inhumanas dentro de estas instalaciones, y regresé una y otra vez para denunciar lo que sucedía y luchar por su cierre”, declaró el representante demócrata Alexander Frost.

“Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas”, aseveró.