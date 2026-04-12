El conflicto en el Oriente impulsa la inflación de marzo y complica el plan del Gobierno, según consultoras

A días de conocerse el dato oficial, las proyecciones privadas anticipan que la inflación de marzo se ubicará en torno al 3% , lo que implicaría un leve repunte respecto a febrero y pondría en tensión el objetivo del Gobierno nacional de sostener la desaceleración de precios.

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El escenario se ve además condicionado por el contexto internacional, donde el conflicto en Medio Oriente impacta en variables clave como los combustibles, generando presión sobre distintos rubros de la economía. Recientemente, Estados Unidos e Irán rompieron negociaciones tras no llegar a un acuerdo .

Según estimaciones de distintas consultoras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se ubicaría por encima del 2,9% registrado en febrero. De confirmarse, el primer trimestre cerraría con una inflación cercana al 9, muy por encima del sendero previsto en el Presupuesto anual.

Para la consultora Libertad y Progreso , marzo finalizó con 2,9%, lo que lleva al trimestre a un alza de 8,9%, mientras que la interanual es de 31,9%. El principal impulso alcista provino de Transporte. Solamente en la última semana se alzó un 6%, y aportó 0,7 puntos porcentuales al índice general.

“De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el pass-through de combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte”, advirtió Julián Neufeld, economista de la Fundación.

Para Analytica, el tercer mes terminó con una inflación del 3%, con Alimentos en 0,3% en la última semana, al igual que la estimación de Eco Go. La segunda detalló que Educación con aumento del (12%), junto a la presión de los Regulados (3,4%), configuraron un “piso alto” para el índice general.

Equilibra estimó una inflación del 3,3%, liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco. “El shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación)”, explicaron.

Por su parte, Econoviews alzó más que la media y pronosticó que la suba de precios de marzo alcanzó al 3,4%. Los informes privados son coincidentes en un alza de los precios a partir de lo que sucedió con alimentos, combustibles y tarifas, estas últimas potenciadas por la escalada del conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Cuándo se conocerá la inflación de marzo

El dato oficial se conocerá el próximo martes a las 16, cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difunda el IPC de marzo.

En paralelo, el organismo también publicará los informes relacionados a las canastas básicas (CBA y CBT), la inflación mayorista y el índice de salarios, entre otros.

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