Escala la tensión: Irán advierte a Estados Unidos con un "torbellino mortal" en Ormuz

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con fuerza luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán asegurara que ejerce un “control total” sobre el estrecho de Ormuz , uno de los puntos estratégicos más sensibles para el comercio energético global.

Elecciones en Perú con más de 30 candidatos y un país sumergido en crisis: ¿habrá segunda vuelta?

Tras no lograr un acuerdo con Irán, Donald Trump ordenó bloquear el estrecho de Ormuz

El anuncio fue difundido a través de un comunicado del mando naval iraní y se interpretó como una respuesta directa a las decisiones de Estados Unidos , en un contexto de creciente confrontación entre ambas potencias.

Desde Teherán utilizaron un tono marcadamente beligerante para advertir sobre las consecuencias de una eventual intervención militar. "El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso" , señalaron las autoridades iraníes.

El mensaje apunta directamente a Washington, en medio de un escenario internacional cada vez más inestable.

La declaración se produce tras el fracaso de las negociaciones de paz que se desarrollaron en Pakistán, lo que dejó sin efecto los intentos recientes por descomprimir el conflicto. Con las vías diplomáticas cerradas, Irán decidió reafirmar su dominio operativo sobre Ormuz , una ruta clave por la que circula una porción significativa del petróleo mundial.

Un punto crítico para la economía global

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por allí transita una gran parte del crudo que abastece a los mercados internacionales, lo que convierte cualquier conflicto en la zona en un factor de alto riesgo económico.

Desde el gobierno iraní insistieron en que todo el tráfico marítimo está bajo su control, desestimando la capacidad de Estados Unidos para imponer restricciones sin enfrentar una respuesta contundente.

Mientras Washington busca presionar a Irán mediante medidas económicas y acciones en la región, Teherán apuesta a su ventaja geográfica y capacidad militar en el estrecho.