12 de abril de 2026 - 15:23

Escala la tensión: Irán advierte a Estados Unidos con un "torbellino mortal" en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró tener el control total del estrecho de Ormuz y lanzó una advertencia directa a Estados Unidos en medio del fracaso de las negociaciones diplomáticas.

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz.

Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias en el estrecho de Ormuz.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con fuerza luego de que la Guardia Revolucionaria de Irán asegurara que ejerce un “control total” sobre el estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más sensibles para el comercio energético global.

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El anuncio fue difundido a través de un comunicado del mando naval iraní y se interpretó como una respuesta directa a las decisiones de Estados Unidos, en un contexto de creciente confrontación entre ambas potencias.

Advertencias de alto impacto

Desde Teherán utilizaron un tono marcadamente beligerante para advertir sobre las consecuencias de una eventual intervención militar. "El enemigo quedará atrapado en un torbellino mortal en el estrecho si da un paso en falso", señalaron las autoridades iraníes.

El mensaje apunta directamente a Washington, en medio de un escenario internacional cada vez más inestable.

La declaración se produce tras el fracaso de las negociaciones de paz que se desarrollaron en Pakistán, lo que dejó sin efecto los intentos recientes por descomprimir el conflicto. Con las vías diplomáticas cerradas, Irán decidió reafirmar su dominio operativo sobre Ormuz, una ruta clave por la que circula una porción significativa del petróleo mundial.

Un punto crítico para la economía global

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores energéticos más importantes del planeta. Por allí transita una gran parte del crudo que abastece a los mercados internacionales, lo que convierte cualquier conflicto en la zona en un factor de alto riesgo económico.

Desde el gobierno iraní insistieron en que todo el tráfico marítimo está bajo su control, desestimando la capacidad de Estados Unidos para imponer restricciones sin enfrentar una respuesta contundente.

Mientras Washington busca presionar a Irán mediante medidas económicas y acciones en la región, Teherán apuesta a su ventaja geográfica y capacidad militar en el estrecho.

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