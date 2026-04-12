Elecciones en Perú con más de 30 candidatos y un país sumergido en crisis: ¿habrá segunda vuelta?

Perú inició este domingo una jornada electoral decisiva para definir a su próximo presidente , en un contexto atravesado por la inestabilidad política. Más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar, en unos comicios que también renovarán el Congreso y otros cargos clave.

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El proceso se desarrolla en todo el país hasta las 17 , momento en el que comenzará el recuento de votos. El escenario aparece abierto, con una alta cantidad de candidatos y sin un claro favorito, lo que alimenta las expectativas de una eventual segunda vuelta.

Los centros de votación abrieron con normalidad en todo el territorio, mientras que el escrutinio se realizará una vez finalizada la jornada, con el traslado de urnas hacia los centros de cómputo para el conteo oficial.

En paralelo, los ciudadanos que residen en el exterior comenzaron a votar desde el sábado por la noche, en función de la diferencia horaria. En ciudades como Wellington y Sidney se habilitaron meses para miles de electores, mientras que en otros puntos de Asia y Oceanía el proceso avanzó durante la madrugada del domingo.

La ciudadanía de Perú definirá este domingo a su próximo presidente en un contexto marcado por la inestabilidad política.

Con más de 30 fórmulas en competencia, los comicios de 2026 se perfilan como uno de los procesos electorales más fragmentados de la región, lo que anticipa un resultado abierto y, posiblemente, una segunda vuelta, según estimaron medios internacionales.

El escenario actual llega tras la destitución del ex presidente José Jerí, quien estuvo apenas unos meses en el poder. Asumió en octubre de 2025 y fue removido en febrero de este año en medio de denuncias por presuntas irregularidades y tráfico de influencias, en un caso conocido como “Chifagate”.

En su lugar quedó de forma interina José María Balcázar, quien lidera el Ejecutivo hasta la asunción del nuevo mandatario el 28 de julio.