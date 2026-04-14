Donald Trump anticipó que vuelven las negociaciones con Irán en Pakistán: cuándo y gracias a quién

El mandatario dejó abierta la posibilidad de un nuevo encuentro tras los últimos contactos fallidos, y destacó el rol de las autoridades paquistaníes en las gestiones para acercar posiciones.

“Algo podría suceder en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir allí (a Pakistán)” , afirmó Trump en diálogo con un periodista del New York Post.

En ese marco, elogió al jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, quien participó en las conversaciones previas entre representantes de Estados Unidos e Irán el pasado sábado. “Es más probable, ¿saben por qué? Porque el mariscal de campo está haciendo un gran trabajo” , dijo Trump.

Washington propuso una suspensión de 20 años de las actividades nucleares de Irán . El país oriental, por su parte, respondió con una propuesta para suspender su programa nuclear por hasta cinco años durante las estancadas conversaciones en Pakistán el sábado, según un informe del New York Times del lunes.

Washington no busca una prohibición permanente del enriquecimiento de uranio iraní, un compromiso que permitiría a Teherán argumentar que no ha renunciado permanentemente a su derecho, en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear, a producir combustible nuclear, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por el periódico.

Otros temas que ensombrecen las negociaciones incluyen el restablecimiento del libre paso por el estrecho de Ormuz y el fin del apoyo de Irán a grupos afines como Hamás y Hezbolá, según el informe.

El lunes por la mañana, Trump declaró que su administración recibió una llamada de Irán, en la que este país afirmó que Irán “desea fervientemente llegar a un acuerdo”, pero también señaló el interés de Washington por alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto, haciendo hincapié en que el punto conflictivo en las conversaciones con Irán “era el tema nuclear” y que una prioridad para Estados Unidos es recuperar el uranio enriquecido iraní.