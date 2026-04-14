14 de abril de 2026 - 14:30

De la ciencia ficción a la realidad: la CIA localizó a un piloto en Irán por su ritmo cardíaco

El sistema Ghost Whisper, desarrollado por la división secreta Skunk Works, utiliza diamantes sintéticos para captar señales electromagnéticas del cuerpo humano.

La CIA puso a prueba una novedosa tecnología.

La CIA puso a prueba una novedosa tecnología.

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Por Cristian Reta

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) utilizó por primera vez en condiciones reales una tecnología capaz de detectar personas únicamente a través de su ritmo cardíaco. La operación permitió localizar y rescatar a un piloto estadounidense, identificado como "Dude 44 Bravo", quien permaneció oculto durante dos días en una zona montañosa al sur de Irán.

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El éxito de la maniobra dependió de la magnetometría cuántica, una disciplina que permite medir las variaciones más sutiles en los campos magnéticos terrestres. A diferencia de los radares térmicos o sensores infrarrojos tradicionales, este sistema detecta las señales electromagnéticas extremadamente débiles que emite el corazón humano con cada contracción.

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Magnetometría cuántica y diamantes sintéticos

La clave tecnológica reside en un nuevo tipo de detector basado en diamantes sintéticos de alta sensibilidad. Estos sensores son capaces de captar el latido a una distancia considerable, algo que anteriormente solo era posible con equipos médicos colocados directamente sobre la piel. Un software de inteligencia artificial procesa la información, aislando el ritmo cardíaco del ruido electromagnético ambiental.

Informes no oficiales vinculan el desarrollo de esta herramienta con Skunk Works, la famosa división de proyectos secretos de Lockheed Martin. Aunque el sistema ya se había probado en helicópteros Black Hawk, su despliegue en el sur de Irán marca su bautismo de fuego en una situación crítica. La baja densidad poblacional de la zona montañosa fue fundamental, ya que la mínima interferencia eléctrica permitió una geolocalización exacta.

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Aplicaciones civiles y el futuro del rescate

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, las autoridades evitaron confirmar los detalles técnicos, pero sugirieron que el uso de innovaciones disruptivas fue determinante para la misión. Este hito demuestra que herramientas diseñadas para el campo de batalla podrían tener un impacto inmediato en la vida civil ante situaciones de emergencia.

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