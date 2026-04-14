Descubrimiento sobre Cristóbal Colón sacude la historia de España y revela un origen inesperado

Un análisis con tecnología de secuenciación masiva en una cripta de Sevilla identificó vínculos genéticos inéditos entre los herederos del almirante y nobles de Pontevedra.

Un nuevo estudio genético desafía la historia oficial sobre Cristóbal Colón. Investigadores del laboratorio Citogen y la Universidad Complutense de Madrid dieron con un curioso descubrimiento: rastros de ADN que vinculan al explorador con la nobleza gallega. El hallazgo sugiere que el navegante no era un humilde marinero genovés, sino un descendiente del influyente linaje de los Sotomayor.

La investigación analizó restos en una cripta de Gelves, Sevilla, donde yacen siete descendientes del explorador. Al estudiar el ADN de doce individuos, los científicos detectaron un parentesco inesperado entre Jorge Alberto de Portugal, tataranieto de Colón, y la condesa María de Castro Girón, cuyo linaje era gallego. No existen documentos históricos que justifiquen esta relación genética.

image Tecnología de punta para resolver un enigma de cinco siglos Para identificar al ancestro, el equipo aplicó secuenciación masiva sobre 10.000 marcadores genéticos. Mediante un modelo de "eliminado virtual", señalaron a Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga, como el antepasado del linaje. Al quitarlo virtualmente del árbol genealógico, el vínculo genético entre los individuos analizados desaparecía por completo.

Pedro Madruga fue un señor feudal que desapareció de los registros en 1486, año en que Colón apareció ante la corte española. Esta coincidencia se suma a pruebas lingüísticas, ya que los textos del almirante contienen giros del gallego-portugués. Incluso el escudo concedido por los Reyes Católicos incorpora bandas doradas de la heráldica de los Sotomayor.

image Pedro Madruga. Un debate abierto entre la genética y los documentos Los autores piden cautela, pues se trata de evidencia indirecta obtenida de descendientes y no del propio navegante. La hipótesis gallega choca con el testamento de 1498, donde Colón afirma haber nacido en Génova. No obstante, se argumenta que el explorador ocultó su pasado para proteger su nueva posición en la corte.

Este avance genómico es el primero en aportar pruebas compatibles con un origen en la nobleza del norte de España. El misterio que lleva cinco siglos sin respuesta espera ahora que los datos sean replicados por laboratorios independientes para confirmar la identidad del explorador. La publicación de los datos brutos en repositorios abiertos será el próximo paso crítico para la comunidad científica.