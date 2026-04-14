14 de abril de 2026 - 15:45

Descubrimiento sobre Cristóbal Colón sacude la historia de España y revela un origen inesperado

Un análisis con tecnología de secuenciación masiva en una cripta de Sevilla identificó vínculos genéticos inéditos entre los herederos del almirante y nobles de Pontevedra.

Descubrimiento histórico: la ciencia discute el origen de Cristobal Colón.

Descubrimiento histórico: la ciencia discute el origen de Cristobal Colón.

Foto:

Por Cristian Reta

Un nuevo estudio genético desafía la historia oficial sobre Cristóbal Colón. Investigadores del laboratorio Citogen y la Universidad Complutense de Madrid dieron con un curioso descubrimiento: rastros de ADN que vinculan al explorador con la nobleza gallega. El hallazgo sugiere que el navegante no era un humilde marinero genovés, sino un descendiente del influyente linaje de los Sotomayor.

Leé además

si tenes frascos de perfume guardados, tenes un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos utiles

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Por Andrés Aguilera
Detienen a una adolescente en Nueva York por robar un tren del metro y estrellarlo | Imagen ilustrativa

Violento ataque en el metro de Nueva York: un hombre apuñaló a tres personas en hora pico

Por Redacción Mundo

La investigación analizó restos en una cripta de Gelves, Sevilla, donde yacen siete descendientes del explorador. Al estudiar el ADN de doce individuos, los científicos detectaron un parentesco inesperado entre Jorge Alberto de Portugal, tataranieto de Colón, y la condesa María de Castro Girón, cuyo linaje era gallego. No existen documentos históricos que justifiquen esta relación genética.

image

Tecnología de punta para resolver un enigma de cinco siglos

Para identificar al ancestro, el equipo aplicó secuenciación masiva sobre 10.000 marcadores genéticos. Mediante un modelo de "eliminado virtual", señalaron a Pedro Álvarez de Sotomayor, conocido como Pedro Madruga, como el antepasado del linaje. Al quitarlo virtualmente del árbol genealógico, el vínculo genético entre los individuos analizados desaparecía por completo.

Pedro Madruga fue un señor feudal que desapareció de los registros en 1486, año en que Colón apareció ante la corte española. Esta coincidencia se suma a pruebas lingüísticas, ya que los textos del almirante contienen giros del gallego-portugués. Incluso el escudo concedido por los Reyes Católicos incorpora bandas doradas de la heráldica de los Sotomayor.

image
Pedro Madruga.

Pedro Madruga.

Un debate abierto entre la genética y los documentos

Los autores piden cautela, pues se trata de evidencia indirecta obtenida de descendientes y no del propio navegante. La hipótesis gallega choca con el testamento de 1498, donde Colón afirma haber nacido en Génova. No obstante, se argumenta que el explorador ocultó su pasado para proteger su nueva posición en la corte.

Este avance genómico es el primero en aportar pruebas compatibles con un origen en la nobleza del norte de España. El misterio que lleva cinco siglos sin respuesta espera ahora que los datos sean replicados por laboratorios independientes para confirmar la identidad del explorador. La publicación de los datos brutos en repositorios abiertos será el próximo paso crítico para la comunidad científica.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Personas criadas en los 60 y 70 

Según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida

Por Cristian Reta
fotografiaron por primera vez a una diminuta antilope de la que no se tenia informacion hace 20 anos

Fotografiaron por primera vez a una diminuta antílope de la que no se tenía información hace 20 años

con un radar satelital, cientificos descubrieron un templo de 2.600 anos enterrado bajo una ciudad de egipto

Con un radar satelital, científicos descubrieron un templo de 2.600 años enterrado bajo una ciudad de Egipto

Los senderistas se llevaron una gran sorpresa al abrir la lata. 

Descubrimiento en República Checa: es un botín de la Primera Guerra Mundial y está valuado en 330 mil dólares