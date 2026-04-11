Violento ataque en el metro de Nueva York: un hombre apuñaló a tres personas en hora pico

Un violento ataque se registró en la estación Grand Central Terminal del metro de Nueva York, donde un hombre atacó con un arma blanca a tres personas y luego fue baleado por la policía. El hecho ocurrió el sábado por la mañana en uno de los andenes más transitados del sistema, generando una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.
El incidente tuvo lugar alrededor de las 9:40 en el sector de las líneas 4, 5 y 6 en dirección Uptown. Según los primeros reportes, el atacante utilizó un machete o cuchillo de gran tamaño para agredir a tres pasajeros de edad avanzada. Dos hombres, de 65 y 84 años, y una mujer de 70 fueron asistidos y derivados a centros de salud cercanos.
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NYPD shot someone at Grand Central Terminal after a stabbing on the subway platform.
La intervención policial y el operativo de emergencia
Agentes de la Policía de Nueva York ordenaron al sospechoso que soltara el arma. Ante la negativa y su avance hacia los oficiales, uno de ellos abrió fuego e impactó al agresor. El hombre intentó escapar y fue encontrado posteriormente dentro de una formación detenida en otro nivel de la estación.
El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que el operativo incluyó respuesta por apuñalamiento y tiroteo, con múltiples víctimas. Los servicios médicos trasladaron al sospechoso al Hospital Bellevue, donde ingresó en estado crítico.
Investigación en curso y reacción oficial
Las autoridades aún no determinaron el motivo del ataque ni si las víctimas fueron elegidas al azar. La gobernadora Kathy Hochul calificó el hecho como un “acto de violencia sin sentido” y destacó la rápida acción policial para contener la situación. La Oficina del Fiscal General del estado abrió una investigación, como establece el protocolo en casos donde una persona resulta herida por intervención policial.
El impacto en el transporte de Nueva York
Tras el ataque, la Oficina de Gestión de Emergencias de Nueva York recomendó evitar la zona debido al despliegue de fuerzas de seguridad y las interrupciones en el servicio. La estación Grand Central, uno de los principales nodos de transporte de la ciudad, conecta además con redes ferroviarias suburbanas clave.
El episodio se suma a una serie de hechos de violencia registrados en el sistema de transporte durante 2026. Aunque el año anterior había mostrado mejoras en seguridad, persisten incidentes vinculados a problemáticas estructurales como la indigencia y el consumo de sustancias.