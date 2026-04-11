Violento ataque en el metro de Nueva York: un hombre apuñaló a tres personas en hora pico

El agresor fue baleado por la policía y trasladado en estado crítico a un hospital, mientras que las víctimas fueron asistidas por las autoridades.

Detienen a una adolescente en Nueva York por robar un tren del metro y estrellarlo | Imagen ilustrativa

Un violento ataque se registró en la estación Grand Central Terminal del metro de Nueva York, donde un hombre atacó con un arma blanca a tres personas y luego fue baleado por la policía. El hecho ocurrió el sábado por la mañana en uno de los andenes más transitados del sistema, generando una rápida intervención de las fuerzas de seguridad.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 9:40 en el sector de las líneas 4, 5 y 6 en dirección Uptown. Según los primeros reportes, el atacante utilizó un machete o cuchillo de gran tamaño para agredir a tres pasajeros de edad avanzada. Dos hombres, de 65 y 84 años, y una mujer de 70 fueron asistidos y derivados a centros de salud cercanos.

Embed NYPD shot someone at Grand Central Terminal after a stabbing on the subway platform.



Part of the station is now closed.



One of the busiest transit hubs in the world. Just another New York moment.pic.twitter.com/Bvjygpf5VH https://t.co/veB66sgsZL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 11, 2026 La intervención policial y el operativo de emergencia Agentes de la Policía de Nueva York ordenaron al sospechoso que soltara el arma. Ante la negativa y su avance hacia los oficiales, uno de ellos abrió fuego e impactó al agresor. El hombre intentó escapar y fue encontrado posteriormente dentro de una formación detenida en otro nivel de la estación.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó que el operativo incluyó respuesta por apuñalamiento y tiroteo, con múltiples víctimas. Los servicios médicos trasladaron al sospechoso al Hospital Bellevue, donde ingresó en estado crítico.

Una joven madre murió tras caer por las escaleras del metro de Nueva York Investigación en curso y reacción oficial Las autoridades aún no determinaron el motivo del ataque ni si las víctimas fueron elegidas al azar. La gobernadora Kathy Hochul calificó el hecho como un “acto de violencia sin sentido” y destacó la rápida acción policial para contener la situación. La Oficina del Fiscal General del estado abrió una investigación, como establece el protocolo en casos donde una persona resulta herida por intervención policial.