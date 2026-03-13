13 de marzo de 2026 - 18:12

Alfredo Cornejo presentó en Nueva York el potencial de Mendoza para atraer inversiones

Durante su agenda en Estados Unidos, Alfredo Cornejo destacó el equilibrio fiscal de Mendoza y el potencial de proyectos mineros y energéticos.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, desarrolló este viernes una agenda de reuniones con entidades financieras y empresas del sector minero en Nueva York, donde presentó las oportunidades de inversión en minería, energía e infraestructura que ofrece la provincia.

Leé además

Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía Jimena Latorre y el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo, en una de las actividades de la comitiva de Mendoza en Nueva York. Foto: Gobierno de Mendoza.

"Acá no hay esposas": la tajante aclaración de la comitiva de Mendoza por el caso Manuel Adorni
La última encuesta de CB Consultora mostró a Alfredo Cornejo en el puesto 14 del ranking de gobernadores y a Matías Stevanato primero entre intendentes.

Ranking de gobernadores e intendentes: cómo quedó Cornejo y qué mendocino lidera la medición

Los encuentros se realizaron con representantes de Morgan Stanley, Deutsche Bank y la empresa minera First Quantum Minerals, una de las principales productoras de cobre a nivel global.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2032572285245145396?s=46&partner=&hide_thread=false

Durante las reuniones, el mandatario expuso la situación fiscal de Mendoza y el proceso de diversificación productiva que impulsa la provincia, destacando que en la última década se mantuvo orden fiscal y estabilidad institucional, lo que permitió consolidar una buena reputación ante los mercados internacionales.

Minería del cobre y nuevos proyectos

Cornejo presentó los avances de la política provincial orientada al desarrollo de la minería metalífera, especialmente vinculada a minerales críticos para la transición energética, como el cobre. Actualmente, Mendoza cuenta con 71 proyectos de exploración minera aprobados por ley, principalmente en el sur provincial, donde también se desarrolla un parque industrial para servicios mineros y petroleros.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York
Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Entre los proyectos más avanzados mencionó el proyecto San Jorge, ubicado en el norte provincial, que recientemente obtuvo aprobación legislativa para su etapa de explotación. “El proyecto San Jorge tiene características competitivas porque está cerca de infraestructura clave”, explicó Cornejo, al detallar que se ubica a pocos kilómetros de rutas provinciales y del corredor internacional hacia Chile.

Según estimaciones actuales, la producción de cobre podría comenzar entre fines de 2027 y el primer semestre de 2028.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York
Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Transformación energética y desarrollo hidrocarburífero

El gobernador también expuso ante inversores el proceso de transformación de la matriz productiva de Mendoza, que incluye nuevos desarrollos energéticos y la ampliación de la actividad hidrocarburífera. En ese sentido, destacó el avance de exploraciones en el sur provincial, en la lengua norte de Vaca Muerta, donde ya existen perforaciones en marcha y acuerdos para ampliar el desarrollo del área.

Cornejo también señaló que Mendoza logró estabilizar la producción de petróleo convencional, incluso en un contexto de caída en otras cuencas del país.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York
Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Cornejo busca inversiones en minería y energía durante su agenda en Nueva York.

Interés internacional por el potencial minero

Durante la jornada, el gobernador mantuvo además un encuentro con autoridades de First Quantum Minerals, donde se analizó el potencial geológico de Mendoza y las oportunidades de exploración minera.

Representantes de la empresa señalaron que evalúan abrir una oficina en la provincia para impulsar nuevas campañas de exploración, en el marco de un mayor interés internacional por los recursos minerales estratégicos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El aumento surge del vínculo entre las dietas legislativas y los acuerdos salariales de la administración pública provincial.

Los legisladores mendocinos cobrarán más de 5 millones de pesos a partir de marzo

El acuerdo con el Ministerio de Seguridad contempla mejoras en infraestructura y colaboración con el Comando Aéreo Policial.

El Aeroclub Mendoza vuelve a la Base Cóndor: los detalles del millonario convenio con el Gobierno

En Nueva York, Cornejo avanzó en gestiones para el financiamiento de proyectos productivos de Mendoza.

Alfredo Cornejo avanzó en Nueva York en gestiones para financiar proyectos productivos de Mendoza

aconcagua radio: cornejo fue uno de los mas solicitados en la argentina week de estados unidos

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos