Tras 82 días, Nicolás Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal de Nueva York

Pasaron varias semanas sin noticias hasta este jueves que el expresidente venezolano Nicolás Maduro se presentó frente a un tribunal de Nueva York en un intento por lograr que se desestime la acusación por narcotráfico en su contra debido a una disputa geopolítica sobre los honorarios legales .

El abogado de Maduro, Barry Pollack, sostiene que Estados Unidos está violando los derechos constitucionales del líder depuesto al impedir que los fondos del gobierno venezolano se utilicen para pagar sus costas legales.

Esta es la primera vez que Maduro y su esposa, Cilia Flores, compadecen ante un tribunal desde la audiencia de enero, en la que él protestó por su captura por las fuerzas militares estadounidenses y declaró: “Soy inocente. Soy un hombre decente, el presidente constitucional de mi país”. Flores también se declaró entonces inocente.

Las vallas que se ven alrededor del edificio de la Corte del Distrito Sur de Nueva York amanecieron con filas de periodistas y curiosos que no quieren perderse el proceso judicial. De hecho, había hasta carpas instaladas.

Una acusación formal de 25 páginas lo acusó a Maduro y a otros de trabajar con cárteles de la droga y miembros del ejército para facilitar el envío de miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Ambos permanecen detenidos desde enero en un centro de detención en Brooklyn, y ninguno ha solicitado la libertad bajo fianza. El juez Alvin Hellerstein aún no ha fijado la fecha del juicio, aunque podría hacerlo durante la audiencia.

Maduro, de 63 años, y Flores, de 69, aún cuentan con cierto apoyo en Venezuela, con murales y vallas publicitarias por toda la capital, Caracas, que exigen su regreso. Pero mientras el partido gobernante de Maduro se mantiene en el poder, él fue marginado del gobierno de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela que tiene buen vínculo con Donald Trump, interventor del país.

Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparecerá el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores esperando entrar a la audiencia este jueves en Brooklyn, Nueva York. Personas acampan en las afueras del tribunal donde comparecerá el presidente derrocado de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores esperando entrar a la audiencia este jueves en Brooklyn, Nueva York. EFE

Tras la caída de Maduro, la vida cotidiana de la mayoría de los venezolanos sigue siendo la misma: salarios de 160 dólares mensuales en el sector público y un promedio privado de 237 dólares, reportó la agencia AP.

El juez rechazó desestimar el caso y avanza la causa contra Maduro

El juez encargado del proceso contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves desestimar el caso por narcotráfico, tal y como pedían sus abogados.

"No voy a desestimar el caso", dijo el magistrado Alvin Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Maduro y Flores. El juez también afirmó que no considera a Maduro "una amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos, puesto que ya se encuentra detenido en el país.

Según informó CNN, el matrimonio estuvieron sentados junto a su defensa y llevaron puestos unos auriculares para escuchar la traducción de lo que se discutía. Uno de sus abogados, Barry Pollack, le dijo al magistrado que sus clientes no pueden pagar su defensa por sí mismos y afirmó que "tienen todo el derecho a usar" fondos del Gobierno de Venezuela.

Por su parte, el hijo de Nicolás Maduro dijo que confía en el sistema legal de Estados Unidos, pero puso reparos al proceso judicial, debido a que se origina con su "secuestro" en una operación militar ordenada desde Washington.

"Nosotros aspiramos que el juicio se siga dando en el marco de la legalidad de los Estados Unidos. Confiamos en el sistema legal de los Estados Unidos", señaló a la agencia AFP y sumó: "Este juicio es un juicio que de origen ya tiene vestigios de ilegitimidad por la captura, el secuestro, la operación militar de un presidente electo".