5 de enero de 2026 - 15:14

Nicolás Maduro se declaró "inocente" ante el tribunal de Nueva York

El venezolano capturado por el gobierno de Donald Trump tuvo su primera comparecencia ante la Justicia y advirtió que no es culpable. La mujer, por su parte, declaró lo mismo.

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.).&nbsp;

Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (c), junto a su esposa,, Cilia Flores (d), compareciendo ante un tribunal federal este lunes, en Nueva York (EE.UU.). 

Foto:

EFE/ Jane Rosenberg
Por Redacción Mundo

Nicolás Maduro enfrentó este lunes por primera vez a la Justicia de Estados Unidos y, ante un tribunal federal de Nueva York, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró no ser culpable de los delitos que se le imputan. “Soy inocente, no me declaro culpable. Soy un hombre decente”, afirmó en la audiencia.

La audiencia se desarrolló pasado el mediodía local (14 en la Argentina) ante el juez Alvin K. Hellerstein, en el Tribunal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan, ubicado en el Bajo Manhattan. Según informaron medios estadounidenses, Maduro utilizó un intérprete para expresarse ante el tribunal.

Al ser consultado por su identidad, Maduro se presentó como "presidente de la República de Venezuela" y afirmó que se encontraba "secuestrado". El juez lo interrumpió y le indicó que se limitara a responder sobre su identidad formal. Finalmente, el exmandatario dijo llamarse Nicolás Maduro Moros.

Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo. Traslado a los tribunales de Nueva York.
Qué declaró su mujer

Maduro ingresó a las 12 PM al tribunal con uniforme de prisión naranja y grilletes en los pies, con auriculares para las traducciones y esposado. Su esposa Cilia Flores llevaba la misma ropa, aunque ambas manos estaban sin esposar, según CBS News.

Ella también se declaró inocente de los cargos federales de tráfico de drogas y armas ante el mismo magistrado. “Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le dijo Flores previamente al juez.

Flores está acusada, entre otros cargos, de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

Movilización en el juzgado de Manhattan

Mientras tanto, grupos de manifestantes se congregaron frente al juzgado del bajo Manhattan, donde iban a comparecer Maduro y su esposa. Se escuchaban fuertes cánticos, banderas y gente golpeando latas. Algunos gritaban “¡Maduro!”. Varias pancartas dicen: “¡Libertad para el presidente Maduro y Cilia Flores ya!”, “¡No a la guerra por el petróleo venezolano!” y “¡EE. UU., manos fuera de Venezuela!”.

También hay un pequeño contingente de contramanifestantes. Uno ondeaba una bandera de Trump a un lado y una bandera venezolana al otro. La policía instaló una barricada que los separaba de la protesta pro-Maduro.

